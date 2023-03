BARI - Lunedì 3 aprile 2023 alle ore 05,15 arriverà nella nuova stazione di Andria Sud, proveniente da Ruvo, il primo treno dopo oltre sei anni di interruzione della linea, riconnettendo la città alla rete ferroviaria. Lo rende noto Ferrotramviaria Spa.La riapertura della tratta Corato-Andria Sud, completati i lavori di raddoppio che hanno previsto, tra l’altro, la eliminazione di ben nove passaggi a livello mediante la realizzazione di sottopassi, sovrappassi e strade complanari, è stata possibile una volta conclusa positivamente la fase autorizzativa a seguito del rilascio delle AMIS (Autorizzazioni di Messa in Servizio) da parte di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali).Oltre alla stazione di Andria Sud, aperta al traffico viaggiatori dal giorno 3 aprile, sarà aperta, in pari data, al traffico viaggiatori anche la seconda stazione di Corato, denominata “Corato Sud-Ospedale” sulla linea ferroviaria Ruvo-Corato anch’essa oggetto di lavori di raddoppio e per la quale si è conclusa positivamente la fase autorizzativa da parte della ANSFISA.Ferrotramviaria considera il 3 aprile la giornata di ripresa dell’esercizio ferroviario da vivere nel rispetto e nel ricordo del tragico incidente del 12 luglio 2016.