PUTIGNANO (BA) - Sarà presentato mercoledì 15 marzo, alle ore 11:00 alla Biblioteca Comunale di Putignano (sala “Antonia Barletta”), “Putignano Legge. La felicità abita nei libri”, il progetto dell’Amministrazione Comunale vincitore del bando “Città che Legge 2021” promosso dal Centro Italiano per il Libro e la Lettura.Sono solo 8 in tutta Italia le proposte progettuali dei Comuni dai 15.000 ai 50.000 abitanti finanziate dal Ministero, tra queste c’è Putignano. 30 mila euro l’importo ottenuto, a cui si aggiunge il co-finanziamento comunale di 8 mila euro, per mettere in campo azioni di promozione e diffusione della lettura, coinvolgendo gli attori del territorio a cominciare dagli aderenti al Patto Locale per la Lettura e sensibilizzando le fasce più deboli che hanno maggiori difficoltà di accesso alla lettura e ai libri.Alla presentazione del progetto interverranno Luciana Laera, sindaca di Putignano, Rossana Delfine, assessora alla Cultura Comune di Putignano, Pamela Giotta, Dirigente 1^ Area Comune di Putignano, Giovanna Gioja, referente del progetto per il Comune di Putignano.