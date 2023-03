ROMA - In occasione dell’83°compleanno di Anna Maria Mazzini, in arte Mina, Rai Cultura propone “Le canzoni di Mina”, in onda sabato 25 marzo alle 10.30 su Rai Storia. Il programma ripropone alcune tra le canzoni della “tigre di Cremona da “Se telefonando” – esibizione tratta dalla puntata di “Studio Uno” del 28 maggio 1966 – a “Il cielo in una stanza”; da “Insieme” - nel programma tv “Teatro 10” - ai duetti con Giorgio Gaber. A seguire, alle 11.15, sarà riproposto un estratto dalla trasmissione “Studio Uno”, puntata nella quale Mina si esibisce in un medley di brani di Gershwin.