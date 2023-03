E’ la Grecìa salentina la meta de “Il Provinciale”, in onda sabato 25 marzo, alle 11.20 su Rai 1, e domenica 26 marzo alle 14 su Rai 2. Si tratta di dodici paesi nella provincia di Lecce dove una minoranza etnico-linguistica è rimasta viva oggi ancora oggi. Federico Quaranta andrà alla ricerca della cultura grika, cercando di capire da dove nasca e quali siano i suoi tratti identitari. “La gente cu doi lingua”, dicevano in maniera dispregiativa i paesi che non facevano parte di questa minoranza linguistica. La gente con due lingue, il dialetto salentino e il griko.

L’italiano era per pochi. Il griko, se per secoli era stato tratto distintivo, sinonimo stesso di cultura, diventa, a mano a mano che passano i secoli, questione che divide, sinonimo di arretratezza. Eppure, questo consente ai popoli della Grecìa salentina di radicarsi alla propria tradizione e alla propria storia e crea in loro un vero senso di appartenenza. La Grecìa salentina è terra di lavoro e di fatica, ma è anche terra di cibo, di musica e di canto, tutto legato a una stessa radice identitaria.

Durante il suo cammino Federico incontrerà - tra campagne e paesi, tra boschi e luoghi di culto - studiosi, musicisti, insegnanti di lingua grika, ma anche persone comuni, che quella lingua parlano da quando sono nati. Mia Canestrini, invece, spiegherà il rapporto strettissimo tra gli uomini di queste terre e le risorse naturali. Tanto che un dramma come quello della Xylella ha creato non solo una ferita al paesaggio ma una altrettanto profonda all’identità di questo popolo.