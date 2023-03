via Genoa Cfc fb





Nel secondo tempo al 2’ Sorensen degli umbri è andato vicino al pareggio. All’8’ è stata annullata una rete a Puscas del Genoa per fuorigioco. La Ternana, prossimo avversario del Bari, è undicesima a 36 punti insieme al Como e all’Ascoli. Nel secondo posticipo la Spal ha perso 1-0 con il Cosenza al “San Vito-Luigi Marulla” ed è ultima con 28 punti con il Brescia.





Per la vittoria dei calabresi è stata decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 20’ da Brescianini con un tocco al volo di sinistro su cross di Zilli. Il Cosenza ha raggiunto il Benevento al terzultimo posto a 29 punti.

Nel primo posticipo della ventinovesima giornata di Serie B il Genoa ha vinto 1-0 sul la Ternana al “Ferraris” e si è confermato secondo con 53 punti,+3 sul Bari, terzo a 50 punti. Nel primo tempo al 3’ Strootman dei liguri è andato vicino al gol. Al 13’ il Genoa è passato in vantaggio con Badelj con una conclusione di destro su cross di Sabelli. Al 22’ Puscas dei rossoblu liguri di testa non è riuscito a schiacciare in porta.