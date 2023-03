Mercoledì 15 marzo, in seconda serata, su La5, debutta «Un armadio per due», factual prodotto da YAM112003, condotto da Veronica Ruggeri, con Carla Gozzi, Soleil Sorge, Giorgia Palmas ed Elena Barolo chiamate a interpretare il ruolo di coach e giudici.

In ogni appuntamento, due NIP creano un look a tema con l’aiuto di due coach VIP. Il risultato verrà poi valutato da due giudici VIP, tra Gozzi, Sorge, Palmas, Barolo, che si alternano nell’incarico, in coppia, in ciascuna delle sei puntate.

I temi sui quali le due NIP devono confrontarsi sono: festa Anni ’90, matrimonio della migliore amica, colloquio di lavoro, primo appuntamento, concerto rock e reunion con i compagni di classe.

Veronica Ruggeri: dopo aver partecipato a Miss Italia e posato per alcuni cataloghi, inizia a lavorare alla Zerosette TV, di Parma. Nel 2012 presenta una serie di spettacoli con i comici di Zelig e l’anno successivo arriva a Le Iene, dove spicca tra le inviate del programma-culto di Italia 1.

Carla Gozzi: debutta in TV nel 2009, con Ma come ti vesti?!. Oggi, dopo anni nel luxury brand management e svariate collaborazioni con stilisti, è un’affermata style coach. Nel 2010 ha fondato Carla’s Academy, che offre corsi di formazione, per moda, beauty, comunicazione, aziende, e consulenza d'immagine.

Soleil Sorge: è nata a Los Angeles, dove ha vissuto fino a sei anni. Ha studiato recitazione al Lee Strasberg Theatre and Film Institute, di Manhattan, e partecipato, tra gli altri, a Uomini e donne, L'isola dei famosi, Pechino Express, Grande Fratello VIP, GF VIP Party. Oggi è un’influencer da 1.2 mln di follower, su Instagram. Ha pubblicato, con successo, Il manuale della stronza.

Giorgia Palmas: l’esordio televisivo è nel 2000, come concorrente di Bellissima, cui seguono, tra gli altri, 125 milioni di caz..te, Buona Domenica, Veline e poi Striscia la notizia. Nel 2011 vince L'isola dei famosi e co-conduce tre edizioni di Paperissima Sprint.

Elena Barolo: dopo il diploma al Classico, si iscrive all'Istituto Europeo di Design. Vince Veline e, mentre partecipa a Striscia la Notizia, studia recitazione al CTA di Milano. Ha frequentato un training intensivo dell'Actors Studio di Los Angeles. Oggi è un’apprezzata fashion blogger.