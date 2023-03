Si tratta di una utile guida contenente novità sul quartiere marinaro, che attraverso notizie storiche accompagna il lettore lungo le vie della cittadina che anticamente si chiamava “Pecossa” e “Apellosa”, quindi “Torre Pelosa”, l’antico manufatto che è stato restaurato e destinato oggi a incontri culturali e dal quale ha preso il precedente nome. Anche Bona Sforza, pare, che nella sua breve permanenza a Bari era solita soffermarsi all’incantevole “Grotta della Regina”. Si tratta di una utile guida contenente novità sul quartiere marinaro, che attraverso notizie storiche accompagna il lettore lungo le vie della cittadina che anticamente si chiamava “Pecossa” e “Apellosa”, quindi “Torre Pelosa”, l’antico manufatto che è stato restaurato e destinato oggi a incontri culturali e dal quale ha preso il precedente nome. Anche Bona Sforza, pare, che nella sua breve permanenza a Bari era solita soffermarsi all’incantevole “Grotta della Regina”.





Il manuale, ben illustrato, parla anche di fatti, di cale e grotte, dei benemeriti della cittadina, delle chiesette rurali, della Parrocchia di San Nicola ed anche di quella della Madonna del Rito, quest’ultima in territorio di Noicattaro.



Il testo contiene anche gli indici dei toponimi, dei documenti e delle tavole che accompagnano l’opera. Una buona guida per visitatori e turisti che vogliono sapere tutto dell’incantevole cittadina, molto frequentata da baresi e non solo.

– Torre a Mare, ex frazione di Bari, è da sempre un antico borgo marinaro che si è andato sempre più popolando come centro turistico residenziale con il recupero di molte ville antiche. Un luogo salubre, clima mite e soprattutto con un mare particolarmente limpido e trasparente. È anche facilmente raggiungibile, grazie ad una capillare rete di trasporti che collegano il capoluogo.Torre a Mare fu aggregata al Comune di Bari con un provvedimento legislativo dell’11 gennaio 1934 e con successivo decreto del ministro di Grazia e Giustizia del 27 marzo dello stesso anno fu costituito un ufficio di stato civile, abilitato a ricevere atti di nascita, di morte e di matrimonio.Il piccolo sobborgo nei mesi estivi ospita numerosi visitatori e villeggianti, essendo uno dei più attraenti centri turistici della zona, soprattutto perché vicinissimo alla città e ricco di ristoranti, ma anche perché, abitato da molti pescatori che non fanno mancare pesce fresco e, perché no, gustosi polpi e frutti di mare crudi.Vincenzo Dibari, nativo di Noicattaro ma residente a Torre a Mare, ove ha iniziato le sue ricerche storiche sul territorio, con particolare attenzione alla toponomastica, ha pubblicato qualche lustro fa, con il Patrocinio del Comune di Bari, “Le strade di Torre a Mare” (WIP Edizioni).