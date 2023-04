- Un Premio di laurea alla memoria di chi, per tutta la vita, anche nella veste di penalista e di politico, ha coltivato l'amore per la giustizia e per il rispetto della legge, e si è impegnato in numerose battaglie per la tutela dei diritti della persona. Si tratta del Premio intitolato all’avvocato Giuseppe Castellaneta, uomo intellettualmente libero, scevro da qualsiasi pregiudizio, strenuo difensore dei diritti, sempre dalla parte dei più deboli, scomparso il 6 novembre 2005. Un concorso pubblico, per titoli, da assegnare a un giovane laureato o una giovane laureata dell'Università degli studi "Aldo Moro", che abbia elaborato una tesi sui settori della emarginazione sociale o del volontariato, su argomenti ben definiti quali: la pedagogia della devianza e della marginalità, il diritto penale minorile, la tutela internazionale dei diritti umani, le pene alternative al carcere, il giusto processo e il rispetto dei diritti individuali e delle libertà attraverso la difesa quale diritto inviolabile.