BRINDISI - Con il prossimo week-end torna a Brindisi "La Pasquetta brindisina". La seconda edizione, quella 2023, del grande evento patrocinato dal Comune di Brindisi e organizzato dal Maestro Carmine Iaia che sarebbe dovuto partire in occasione della della Santa Pasqua, sarà recuperata i prossimi 23, 24 e 25 aprile 2023 presso il Parco "19 maggio 2012" (noto come Parco Cillarese).





È proprio in occasione del prolungamento festivo legato al "ponte" della Festa della Liberazione che il Maestro Carmine Iaia, ha scelto di inserire questo importante momento di festa e aggregazione, permettendo ai concittadini di Brindisi di restare nella propria città anziché cercare divertimento altrove e prendere parte ad un impegno irrinunciabile.





Tutto pronto quindi per l’appuntamento con la grande carovana del divertimento con la possibilità, per adulti e bambini di godersi pic-nic all’aria aperta grazie all'immancabile area Food dolce e salata oppure cimentarsi in esperienze sportive effettuando prove pratiche proposte da istruttori, allenatori, maestri ed esperti che si metteranno a disposizione con la propria attrezzatura e mettendo magari il pubblico nella opportunità di riuscire a trovare lo sport che fa per se e ancora tantissima animazione per i più piccoli con baby dance, trucca bimbi, giostre, gonfiabili.





"Vi aspettiamo tutti il 23/24/25 aprile - dichiara il maestro Carmine Iaia - per divertirci con l'animazione per bambini, giostre, musica, sport e tanto altro. Tutto rigorosamente a titolo gratuito, per la nostra splendida città e per i brindisini che meritano di trovare qui il modo alternativo di vivere le feste più importanti dell'anno".