MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - Parte da Margherita Di Savoia il tour pugliese dell'attore e modello turco Can Yaman. La cittadina ospiterà il Break the Wall tour il 27 aprile con due eventi carichi di emozioni. - Parte da Margherita Di Savoia il tour pugliese dell'attore e modello turco Can Yaman. La cittadina ospiterà il Break the Wall tour il 27 aprile con due eventi carichi di emozioni.





Can Yaman, ormai da qualche anno in Italia, non è solo bello e bravo. Da sempre impegnato in attività sociali e di solidarietà, il bell'attore ha fondato un'associazione, la Can Yaman for children, in collaborazione con il Policlinico Umberto I di Roma. È dal sodalizio con la struttura ospedaliera e, soprattutto, dai sogni dell'uomo Yaman che prende forma il progetto del tour.





L'obiettivo? Sensibilizzare il mondo degli adulti sempre più distante e distratto nei confronti dei ragazzi, dimostrando che, volendo, si può abbattere il muro e riprendere il dialogo.Un impegno importante da parte di Can Yaman. Un momento di crescita per i ragazzi.





Prima tappa all'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII-PASCOLI", per incontrare i più piccoli. Seconda tappa all'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Aldo Moro" con l'incontro - conferenza con gli alunni delle superiori.





La sera Gran Galà di Beneficenza presso "Oasi Beach" di Margherita di Savoia, per una notte indimenticabile.