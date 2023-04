Brindisi, pubblicato il bando per la gestione dell’Ostello della Gioventù



BRINDISI - È stato pubblicato oggi, 5 aprile 2023, sul portale "Appalti e Contratti" del Comune di Brindisi il bando per la gestione dell'Ostello della Gioventù.





Terminati i lavori di riqualificazione dello spazio nell’ambito del finanziamento regionale "TheRout_Net" di 820.000 euro, si potrà ora procedere all’affidamento per la gestione della struttura ricettiva extralberghiera con una superficie di 1.930 mq.

Lo spazio su due livelli con giardino è stato completamente rigenerato con ambienti per l’ospitalità e la condivisione. La struttura è stata efficientata anche energeticamente, l’illuminazione è con lampade a LED per il basso consumo e sul tetto è stato installato l’impianto per il solare termico.

L’ostello di Brindisi rientra nella rete POP – Pubblici ostelli di Puglia secondo una strategia regionale condivisa di valorizzazione dei cammini lenti e del turismo sostenibile con un approccio volto alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

La concessione avrà durata di 10 anni, il concessionario è tenuto al pagamento di un canone a favore dell’amministrazione comunale a base d’asta di 36.000 euro annui.

È possibile candidarsi entro le ore 13 del 3 maggio 2023.