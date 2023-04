CAROVIGNO (BR) – Presso l'Istituto Comprensivo di Carovigno, proseguono le iniziative organizzate per la Scuola Secondaria come percorsi di educazione alla legalità ed al benessere digitale e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. – Presso l'Istituto Comprensivo di Carovigno, proseguono le iniziative organizzate per la Scuola Secondaria come percorsi di educazione alla legalità ed al benessere digitale e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.





Il 28 aprile u. s., il dott. Vito Sacchi, Capitano della Compagnia dei Carabinieri di San Vito dei Normanni, ed il dott. Giuseppe Berardino, Maresciallo Maggiore Comandante della Stazione dei Carabinieri di Carovigno, hanno incontrato tutte le classi terze dell’Istituto.

Le ragazze ed ai ragazzi presenti hanno seguito con attenzione i numerosi spunti di riflessione che i due Comandanti hanno proposto con parole, toni e metodologie comunicative adatte a loro e con esempi concreti, che fanno parte della quotidianità delle Forze dell’ordine che si occupano della sicurezza del nostro territorio, esempi riferiti soprattutto a quanto può accadere a ragazzi della loro età.

Si è parlato di cosa può succedere a causa del fatto che non conoscono tanti pericoli che si possono presentare sia nella vita reale (si possono inconsapevolmente trovare in situazioni spiacevoli e/o rischiose sia tra loro sia incontrando sconosciuti, etc…) sia in quella "digitale" (attraverso contatti e situazioni legati ai social network, ai video game, ad un uso sbagliato degli smartphone, etc…)

Gli alunni hanno partecipato attivamente all’incontro con interventi e domande.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo "Carovigno" ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri sia per aver concesso questa importante possibilità di confronto, conoscenza e riflessione ai propri ragazzi, sia per la collaborazione ed il supporto che la scuola riceve, praticamente ogni giorno. Una sinergia che sta convogliando positivamente gli sforzi di entrambe le Istituzioni verso la prevenzione dei rischi di devianza e verso il miglioramento del benessere degli studenti e delle loro famiglie.