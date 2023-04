CRISPIANO (TA) - Riceviamo e pubblichiamo, in questo spazio, una lettera giunta in redazione da un nostro lettore, con la speranza di poterlo aiutare a ritrovare la sua gatta: - Riceviamo e pubblichiamo, in questo spazio, una lettera giunta in redazione da un nostro lettore, con la speranza di poterlo aiutare a ritrovare la sua gatta:





"Spettabile Redazione,

mi permetto di scrivervi perché, in questo momento di grande disperazione, rappresentate la mia ultima speranza. Rivolgo a voi il mio accorato appello.

Dal 27 Marzo ormai, la nostra adorata micia Lia è sparita. Ho fatto ricerche approfondite su tutto il territorio, consegnato moltissimi volantini, ma di lei nessuna buona notizia.

Siamo profondamente addolorati, come potete immaginare, e preoccupati perché non sappiamo cosa possa essere successo.

Scrivo pertanto a voi chiedendovi, con tutto il cuore, se fosse possibile pubblicare il mio appello, che potrà avere grande diffusione e visibilità: 'Cerco disperatamente la nostra micia Lia, pelo corto tigrato grigio, nero e marrone ; smarrita il 27 Marzo Via Baracca Crispiano TA, zona centro tra Corso Umberto e via Lucrezio. Nel tentativo di fuga, ha rotto la zanzariera del tinello della casa ed è fuggita. E' sterilizzata, diffidente verso gli sconosciuti, non conosce la zona. Ha circa 6 anni. Siamo disposti ad una ricompensa se venisse ritrovata. A casa tutti stiamo in pensiero e forte apprensione. Se la vedete contattatemi, non cercate di prenderla. Chiunque abbia notizie, può contattare pertanto il seguente numero 328-4335085 oppure 327-2815581'". Francesco e famiglia.