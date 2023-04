MILANO - La scrittrice Editha Aceituna Griffin presenta: “Una regata mortale” un giallo edito da Le Assassine Edizioni e appartenente alla collana Vintage. Il libro si sviluppa nella tranquilla campagna inglese, dove sorge l’antica Abbazia di Wissingham. La protagonista è Merle, una giovane e bella donna ereditiera dalle origini australiane che viene ritrovata senza vita dopo una regata. La sua amica, Daria Lane, da poco rientrata dopo una lunga vacanza in Italia, non riesce ancora a riprendersi dalla morte della sua amica e non fiduciosa del lavoro svolto da parte della polizia, che collegano la morte della giovane donna a una rapina finita, decide di indagare da sola e trovare il vero colpevole.

La giovane amica, attraverso la sua indagine personale riuscirà a trovare il responsabile o tutto ciò la condurrà a vivere soltanto esperienze spiacevoli? Un romanzo scritto negli anni Trenta e che va a richiamare lo stile della Golden Age poiché, non racconta solo di un classico delitto compiuto all’interno di una campagna inglese, ma pone lo sguardo anche sul mondo esclusivo dell’upper class fatto di regole e norme.

Editha Acetunia Griffin è nata a Gibilterra nel 1876 ed è morta a Kensington nel 1949. Ha scritto più di dodici romanzi tra mysteries e romanzi storici, che hanno trovato risonanza anche in Australia. Della sua vita non si sa molto, a parte il matrimonio con un ufficiale di cavalleria da cui sono nati due figli.