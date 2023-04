Il Club per l’UNESCO di Bisceglie partecipa alla Mostra 'Salviamo il Mare e l’Ecosistema' per la Settimana Blu 2023



BISCEGLIE (BT) - Il Club per l'UNESCO di Bisceglie per il Decennio del Mare 2021 – 2030, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (decennio nato dall'impegno delle Nazioni Unite e dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO il cui obiettivo è la salvaguardia di mari e oceani), partecipa alla mostra "Salviamo il mare e l'ecosistema" organizzata e curata da Massimo Diodati Presidente di Noi Che l'Arte in collaborazione di e-Campus Università di Bari.





La Mostra 17 – 23 aprile, visitabile presso il Salone Terminal Crociere dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale Porto di Bari, è inserita nella Settimana Blu 2023 lanciata in Puglia dall’’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia, l’Ufficio scolastico regionale e la Direzione Marittima di Bari, in relazione all’art. 52 del D.lgs. 171/2005 di istituzione della Giornata del mare e della cultura marinara.

Il Club per l’UNESCO di Bisceglie è rappresentato da Opere fuori concorso del Presidente phr Pina Catino e del Presidente della Commissione Pubbliche Relazioni Arti Vivive del club, il prof. Angelo Perrini.





Artisti internazionali in Mostra: Elena BELOBORODOVA, /Enzo COLETTO/ Vincenzo DE SARIO, Nadia DOROSHENKO/ Silvia FERRANTE/ Lilia GRIGORIANI/ Xiuwen GUAN/ Luigi LE GROTTAGLIE/ Anna Rosa LUCARELLI/ MARILU’/ Santina MOCCIA/ Francesco Luca POTENTE/ Annalisa SCHIRINZI/ Arthur TJULEEV

Commissione Tecnica: dott. Lorena ALBANI eCampusUniversità/ prof.ssa Raffaella DE GIUDICE Ass. Ex studenti ABA/ Ammiraglio Vincenzo LEONE Capitaneria di Porto/ Ammiraglio Luigi LEOTTA AS SIPBC/ prof. Angelo PERRINI Accademia di Belle Arti/dott.ssa Inana PULEO Fotografa/ Ambrogio PALMISANO Film-maker e Visual Artist/ prof. Aldo A. PEZZAROSSA Noi che l’Arte.





Inoltre, al fine di promuovere la partecipazione attiva degli studenti, nelle scorse settimane è stato indetto anche un concorso a premi rivolto a tutte le scuole per celebrare il valore del mare attraverso video, elaborati in prosa o in versi e prodotti figurativi. Grandissima la partecipazione delle scuole con oltre un centinaio di candidature che saranno al vaglio della Commissione di valutazione composta da Regione Puglia, USR Puglia e Direzione Marittima di Bari.