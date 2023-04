BARI - SPS Italia On Tour è il percorso di avvicinamento alla fiera dell’automazione e del digitale per l’industria intelligente e sostenibile, SPS Italia, che si prepara all’undicesima edizione in programma a Parma dal 23 al 25 maggio. Una rassegna di incontri, da nord a sud, sui temi dell’automazione e del digitale nei distretti produttivi. Per ciascun appuntamento un focus tecnologico e applicativo definito sulle esigenze e le eccellenze della manifattura del territorio, in collaborazione con ANIE Automazione, Competence Center ed Enti Territoriali. - SPS Italia On Tour è il percorso di avvicinamento alla fiera dell’automazione e del digitale per l’industria intelligente e sostenibile, SPS Italia, che si prepara all’undicesima edizione in programma a Parma dal 23 al 25 maggio. Una rassegna di incontri, da nord a sud, sui temi dell’automazione e del digitale nei distretti produttivi. Per ciascun appuntamento un focus tecnologico e applicativo definito sulle esigenze e le eccellenze della manifattura del territorio, in collaborazione con ANIE Automazione, Competence Center ed Enti Territoriali.





Il calendario, che ha già visto svolgersi le tappe di Brescia, Roma, Rimini e Genova, segna ora Bari come ultimo evento: “Le nuove frontiere della manifattura connessa e integrata”, il 4 maggio allo Spazio Murat del capoluogo pugliese. In evidenza le tecnologie abilitanti a disposizione dell’industria, quali per esempio additive manufacturing, realtà virtuale e aumentata, per una transizione ecologica e digitale della fabbrica, verso produzioni sempre più customizzate, sostenibili ed efficienti.

Il dibattito, moderato da Modera Edoardo Oldrati di Publitec, prevede il seguente programma:





Saluti istituzionali





Donald Wich, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia

Marco Svara, Componente WG OPC UA ANIE Automazione

Ernesto Mininno, Ecosystem Lead & Project Manager CLC South EIT Manufacturing

Oronzo Lucia, Comitato Scientifico SPS - Fameccanica.Data





Keynote speaker





Graziano Bianco, Chief Technical Officer ICAM

Vito Lazazzera, Chief Digital Officer Masmec





Tavola Rotonda





Andrea Corbelli, Area Manager Centro e Sud Italia B&R Automazione Industriale

Davide Schiena, Head of Application Engineering & Customer Success Roboze

Ileana Romata, SW development team lead nel dipartimento di Cognitive Automation & Digital platform Comau

Lenze

Miraitek 4.0

Alessandro Zito, Direzione settore macchine Ridix

Siemens

SICK