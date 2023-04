- Venerdì 28 Aprile, ore 21:00, nuovo appuntamento della rassegna "Manovella in Fest" presso Officine Ipogee di Mesagne. La rassegna è organizzata da Arci La Manovella e Zero Nove Nove con il sostegno di Nuovo Imaie. Protagonisti della serata Francesco Cusa e Giorgia Santoro che presenteranno l'album "The Black Shoes" con la partecipazione speciale di Stefano Luigi Mangia.