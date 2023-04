OSTUNI (BR) - Palazzo Roma chiude il mese di aprile con un concerto dedicato a uno dei gruppi più famosi della storia del rock: "A Queen night, con Marco Recanati", sarà sul palco dello spazio culturale ostunese domenica 30 aprile alle ore 21:00. - Palazzo Roma chiude il mese di aprile con un concerto dedicato a uno dei gruppi più famosi della storia del rock: "A Queen night, con Marco Recanati", sarà sul palco dello spazio culturale ostunese domenica 30 aprile alle ore 21:00.





Il concerto è un omaggio dedicato alla leggenda dei Queen ad opera di alcuni tra i più talentuosi artisti del panorama musicale italiano.

L’interpretazione di Freddy Mercury è affidata alla voce di Marco Rancati, finalista di the Voice Senior 2023 con il brano capolavoro "The Great Pretender".

Il cantante, dopo aver partecipato a due edizioni di Sanremo e aver vinto il Festival di Castrocaro, è tornato alla ribalta televisiva con la partecipazione a "The Winner is" nel 2017 e a "The Voice Senior" nel 2023.

La voce di Marco sarà musicata da Alessandro de Crescenzo, uno dei chitarristi italiani di maggior talento, musicista e collaboratore di Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Gemelli Diversi, Tullio De Piscopo, Toto Cutugno ed altri. Alla sezione ritmica di basso e batteria rispettivamente Fabio Massa e Andrea Squizzato.

La serata sarà completata dall’offerta drink & dry snack di Palazzo Roma, attiva nei bar di sala e privé - prima, durante e dopo lo spettacolo.

Il concerto è un evento esclusivo per Palazzo Roma.





INFORMAZIONI:

Costo 25,00€