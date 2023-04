OSTUNI (BR) - "Il collettivo di Ostuni Bene Comune, dopo una serie di incontri e discussioni, crede utile rivolgere alla cittadinanza le seguenti riflessioni in vista delle imminenti elezioni amministrative" si legge in una nota stampa a cura del collettivo di Ostuni Bene Comune. - "Il collettivo di Ostuni Bene Comune, dopo una serie di incontri e discussioni, crede utile rivolgere alla cittadinanza le seguenti riflessioni in vista delle imminenti elezioni amministrative" si legge in una nota stampa a cura del collettivo di Ostuni Bene Comune.





"Abbiamo preso atto che alcune forze politiche locali hanno raggiunto un accordo elettorale, superando recenti divisioni. Questa ritrovata unità è nata a seguito di un incontro a cui alcune forze politiche collocate a sinistra non hanno partecipato e di cui non è stato reso noto agli ostunesi il contenuto. Non è dato, quindi, sapere se gli accordi riguardino una comune visione del futuro di Ostuni, in reale discontinuità con le scelte del passato o se si tratti di un accordo elettorale teso unicamente a riprendere le fila di un’azione amministrativa deludente e inefficace, conclusasi nel 2014. La presenza, da protagonisti e non da semplici comprimari, di antichi amministratori degli anni 2000 induce a ritenere che l’accordo raggiunto abbia l’unico scopo di restaurare un grumo di potere già ampiamente sperimentato, caratterizzatosi principalmente: a) per la scarsa trasparenza amministrativa; b) per la scelta scellerata della mancata adozione e approvazione dello strumento urbanistico che ha favorito il consumo del suolo e la speculazione edilizia; c) per l’occupazione asfissiante del potere; e che ha spesso operato per ridurre e mortificare la partecipazione dei cittadini. Il campo largo del cosiddetto centrosinistra tanto largo poi non sembra essere, vista l’assenza di forze politiche come S.I., Rifondazione Comunista, Verdi e Potere al Popolo, mentre intatta resta la presenza di candidati dichiaratamente di destra. Il Paese, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale, avrebbe meritato un’ampia discussione e analisi dei fatti che hanno determinato tale grave situazione, del tutto assente invece nel corso di questi ultimi mesi e anche nel corso della campagna elettorale in corso. Assordante è il silenzio e preoccupa la sottovalutazione di quanto avvenuto, comune a entrambi gli schieramenti in campo, evidentemente consci di responsabilità comuni, che hanno visto la luce da anni. L’adesione supina a un modello di (sotto)sviluppo fondato esclusivamente sul turismo non è messa in discussione da nessuno dei protagonisti della vita politica ostunese e ha generato e genera problemi enormi di consumo e degradazione del territorio e di sfruttamento dei lavoratori. Su questo le responsabilità della politica sono evidenti e nascono da una scelta partorita sin dall’inizio degli anni 2000, che ha fissato i confini, assai labili, entro i quali si sarebbe svolta l’ attività imprenditoriale. La coalizione di centrodestra, che ha governato negli ultimi anni, non è riuscita a cambiare il verso di tale dissennata direzione e si presenta al Paese senza aver fatto davvero i conti con il recente passato. L’inefficacia dell’azione amministrativa registrata nel corso dell’ultima consiliatura, pur con alcune eccezioni giunte dagli assessorati all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, non induce a ritenere adeguata la proposta politica della coalizione di centrodestra, la quale ha mostrato di sottovalutare l’inefficienza della macchina amministrativa, peccando di scarso coraggio e macchiandosi di scelte poco trasparenti in relazione ai fatti che hanno dato avvio all’iter amministrativo che ha preceduto il decreto di scioglimento per infiltrazioni mafiose. Ci preme rivolgere a tutti i protagonisti delle vita politica ostunese un accorato appello. Ostuni ha bisogno, da ormai troppo tempo, di programmare il futuro. Non c’è più tempo da perdere e occorre avviare sin da subito il percorso, partecipato e che veda l’ausilio di esperti geologi, naturalisti e urbanisti, per l’adozione e l’approvazione del Piano Urbanistico Generale. Occorre riflettere adeguatamente circa le cause che hanno determinato e determineranno in futuro i problemi di erosione della costa, di salinizzazione e impoverimento delle falde e regolare l’azione amministrativa tenendo ben presente la tutela del patrimonio naturalistico, storico, architettonico che è bene immateriale e materiale comune a tutti i cittadini e che ci consente di essere meta apprezzata del turismo locale e internazionale e luogo privilegiato di investimenti, che vanno accompagnati e adegua ti ai reali bisogni della Città. Difendere il patrimonio esistente e valorizzarlo, evitando estemporanei interventi di pura speculazione e fermando ogni progetto di nuovo consumo del suolo, deve essere l’obiettivo di tutti coloro i quali si candidano a guidare la futura amministrazione cittadina. Tutelare il Bianco e proseguire nel percorso di recupero e valorizzazione degli orti storici periurbani è obiettivo indefettibile e sul quale ognuno dovrà impegnarsi a fondo. Ostuni ha bisogno di ingenti investimenti, pubblici e privati, rivolti alla conservazione e valorizzazione dell’esistente. Abbiamo un patrimonio immobiliare sproporzionato rispetto alle esigenze, eppure inadeguato, per costi e condizioni di locazione, al bisogno delle giovani generazioni, costrette spesso a spostare la propria residenza altrove. Ostuni ha bisogno di restituire alla fruizione collettiva interi pezzi di paese da anni ormai di fatto privatizzati. Gli ostunesi hanno bisogno di parchi pubblici e attrezzature e strutture sportive liberamente e gratuitamente fruibili. Fare di Ostuni una cittadina vivibile, facilmente percorribile a piedi e in bicicletta, deve essere l’obiettivo primario di tutti e tanto vi è da fare in merito. Fare rete, utilizzare al meglio e potenziare gli strumenti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale, aprirsi alla società, deve diventare un metodo di governo della Città, che altrimenti sarà sempre preda di interessi particolari. I futuri amministratori dovranno lavorare in sinergia con il Comando di Polizia Locale, l’Ispettorato del lavoro, l’A.S.L., la Capitaneria di Porto, il Commissariato di Polizia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza al fine di eseguire regolarmente controlli sulle condizioni sanitarie e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti d elle attività economiche ostunesi (dai supermercati in giù), spesso vessati da spericolati prenditori locali, oltre che per far emergere dal nero le attività ricettive oggi sconosciute al fisco. Ostuni Bene Comune, come in passato, sarà presente sul territorio per favorire lo sviluppo di progetti utili alla crescita culturale, sociale ed economica del Paese, ponta a collaborare con chi vorrà condividere alcune delle proposte enunciate e pronta a denunciare eventuali sviamenti dell’attività amministrativa, come punto irriducibile di contrasto di ogni tentativo di mettere o rimettere 'le mani sulla città' si legge ancora nella nota stampa a cura del collettivo di Ostuni Bene Comune.