MILANO - Dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di "Felicissima Sera", Pio e Amedeo si preparano a tornare in teatro da ottobre con il nuovo spettacolo "Felicissimo Show", al quale si aggiungono ora 3 nuovi appuntamenti: doppia data a Catania, terza data a Bari e nuova data in Calabria.