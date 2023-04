- Pupo è volato in Russia, per essere il super ospite nonché membro della giuria della kermesse canora Road to Yalta, che avrà la sua conclusione il prossimo 2 maggio. Il festival, che si svolgerà nel Palazzo di Stato del Cremlino da 6mila posti, avrà come obiettivo quello di "rafforzare la vera immagine del soldato-liberatore sovietico". Si dovrebbe aprire con 'Bella ciao', così come avvenne nel 2021.