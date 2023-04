ph: Nausicaa Dell'Orto

PUTIGNANO (BA) - Idee in movimento. Ė questo il TEDx che torna per la terza volta a Putignano. L’appuntamento è sabato 27 maggio, alle 18.00, al Teatro Comunale.Nata 30 anni fa come una conferenza di quattro giorni in California, è cresciuta attraverso numerose iniziative nel mondo dove grandi pensatori internazionali esprimono le proprie idee in presentazioni di non oltre 18 minuti. Anche il TEDxPutignano, che ha come partner principale l’Associazione Ubuntu non solo teatro aps, porterà sul palco speaker di prestigio. Dopo i primi nomi, svelati anche tutti gli altri ospiti. Tra questi Dalila Bagnuli attivista bodypositive e femminista intersezionale che ha aperto durante il lockdown nel 2020 la sua pagina Instagram in cui racconta il suo corpo e combatte la grassofobia. La sua missione è far sentire meno sole tutte quelle persone che come lei hanno un corpo non conforme agli standard di bellezza. “Nel mio speech – dichiara Bagnuli - affronterò il tema della pressione estetica come insieme di regole sociali che limitano i corpi nella loro vita. Siamo abituati a pensare a noi come individui, soggetti, e poi al nostro corpo come ad un oggetto che ci portiamo a spasso, sempre pronti ad incassare l'ennesimo giudizio su quanto non siamo belli abbastanza. Ma che cosa succederebbe se iniziassimo a vedere la bellezza come un limite e non più come un valore morale che stabilisce quanto siamo validi nel mondo? Una regola si romperebbe e si creerebbe disordine”.Molto interessante sarà anche lo speech di Nausicaa Dell’Orto, capitano della Nazionale Italiana di tackle e flag football. Insieme alle sue compagne, ha fondato la prima squadra di tackle football femminile in Italia 12 anni fa e da allora promuove il football americano in Europa dando voce a molte donne appassionate come lei. "La mia è una storia di resilienza - spiega Dell’Orto - e di forza ma quando ero piccola non ero coraggiosa, spavalda. Ero una bambina compiacente che aveva paura di deludere le aspettative degli altri. Il football mi ha insegnato ad essere me stessa e ad accettare la mia autenticità nonostante tutto. Il mio casco e il mio paraspalle mi aiutano ogni giorno ad affrontare ogni ostacolo, dentro e fuori dal campo".Sarà un ritorno in Puglia invece per Elena Cuoco, originaria di Fasano, in provincia di Brindisi, responsabile dell'ufficio di Data Science dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), membro della collaborazione LIGO/Virgo/Kagra da oltre 20 anni e del gruppo di Cosmologia presso la Scuola Normale Superiore (SNS) di Pisa dal 2018. Fa parte del team che ha scoperto per la prima volta le onde gravitazionali e che ha ricevuto il premio Nobel nel 2017. “Sono molto onorata di fare parte di questa edizione di TEDx Putignano in una regione che amo ed a pochi chilometri da dove sono nata – dichiara Cuoco. La mia passione per la fisica, per la ricerca mi ha portato lontano, ma certi legami non si spezzano mai. Per questo motivo sono felice di poter parlare del mio lavoro nella ricerca onde gravitazionali in questa edizione del TEDx”.Di economia circolare invece parlerà Nadia Lambiase. Dopo aver lavorato dieci anni in Banca Etica, consegue un dottorato di ricerca in Innovation for the circular economy all'Università di Torino e fonda Mercato Circolare, una start up innovativa a vocazione sociale che offre servizi di consulenza e formazione nel campo dell'economia circolare. “Ci sono ordini e ordini e ci sono disordini e disordini – spiega Lambiase. Ci sono ordini che mettono in risalto la bellezza della diversità. E ci sono ordini che impongono e schiacciano l'essere a una sola verità. Ci sono disordini che evocano paure ancestrali e disordini che permettono a stelle nuove di nascere. Così è l'economia circolare. Può essere una dottrina per ribadire l'ordine all'obbedienza della crescita senza fine. O può essere un invito al disordine, a guardare il mondo da un nuovo punto di vista”.Silvia Ranfagni, sceneggiatrice, ha lavorato con Carlo Verdone e Ferzan Otzpetek. Candidata due volte al David di Donatello è stata docente di Scrittura Creativa e Sceneggiatura alla Rufa, Rome University of Fine Arts dal 2017 al 2019. Con la casa editrice E/O ha pubblicato un romanzo dal titolo “Corpo a Corpo”. È autrice del podcast “Corpi Liberi” di SPOTIFY. “Il Magico potere del disordine, esposto da una disregolata emotiva. Come farsi strada in un groviglio di pensieri?”. Questo il suo principale interrogativo che sarà alla base del suo speech basato su un disordine quale motore della vita.Lucia Abbinante, esperta di politiche giovanili, attivazione e inclusione sociale, è stata la prima donna a dirigere l’ANG, l’ente governativo che gestisce in Italia i programmi europei Erasmus + Youth e Sport e Corpo europeo di Solidarietà. Per un decennio è stata tra le principali attiviste di Radio Kreattiva, la prima web radio antimafia delle scuole italiane. “L’abbattimento del pregiudizio sul ruolo del disordine nella formazione di un giovane, è una delle più grandi sfide contemporanee: il disordine è un potente agente trasformativo ed un’esperienza di crescita dell’individuo e dei sistemi nei quali è inserito. Tuttavia, la nostra formazione culturale, continua a deviarci verso la sola accezione negativa - dichiara Abbinante.Tommaso Perrone, giornalista professionista e direttore responsabile delle testate giornalistiche di LifeGate. Esperto di questioni relative alla crisi climatica. Al TEDxPutignano parlerà di Disordine e Sostenibilità. “Affrontare nuove sfide spesso crea in noi disagio, disorientamento – afferma Perrone. Ci mette in una condizione di disordine interiore che in realtà è una opportunità per migliorarci come persone. Proviamo a traslare tutto ciò a livello globale. La comunità scientifica ci ha lanciato una sfida collettiva che dobbiamo accettare se vogliamo progredire. È vero, la sfida verso la sostenibilità e il raggiungimento di un nuovo equilibrio può apparire come una montagna insormontabile. È rimanendo fermi e continuando a fare ciò che abbiamo sempre fatto che rischiamo di perdere gran parte delle risorse e quindi del benessere che abbiamo sempre avuto a disposizione”.: www.tedxputignano.it