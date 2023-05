BARI - Tre volte su quattro ci mettiamo a tavola guidati da falsi miti, credenze e fake news che guidano una cattiva alimentazione, che comporta rischi per il nostro fisico.Ne deriva che 46 italiani su cento, anche per questo, si ritrovano in sovrappeso/obesità: 25 milioni di ‘grandi’ e 2 milioni di bambini. Consistente la presenza dei “truffati” over 60 la cui spesa, nel mondo, di 22.000 miliardi di dollari si compone anche di consistente esborso per l’alimentazione mal orientata.Il prof. Giovanni De Pergola, endocrinologo, parlerà di “Falsi miti e curiosità in tema di alimentazione” per iniziativa della Federspev (Fed. naz. pensionati medici, farmacisti, veterinari e vedove), mercoledì 24 maggio alle ore 17, presso l’auditorium dell’Ordine dei Medici in via Capruzzi, 184 (di fronte all’uscita della Stazione Ferroviaria). Ingresso libero.