CAROVIGNO (BR) – Presso la Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Carovigno, proseguono le iniziative nell’ambito dei percorsi di educazione alla legalità e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. – Presso la Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Carovigno, proseguono le iniziative nell’ambito dei percorsi di educazione alla legalità e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.





Giovedì 4 maggio u. s. i ragazzi delle classi seconde hanno incontrato il dott. Leonzio Ferretti, vice Questore ed ex Dirigente della Direzione Investigativa Antimafia (la cosiddetta "DIA": organismo investigativo interforze del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno che ha compiti di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso).

I ragazzi hanno partecipato attivamente all’incontro ponendo diverse domande al dott. Ferretti, il quale ha preso spunto dalle loro curiosità per raccontare in cosa consiste il suo lavoro e quali sono state le operazioni più importanti nella sua lunga e qualificata esperienza di lotta contro la criminalità organizzata.

Sono stati proprio gli avvincenti racconti delle esperienze lavorative vissute dal vice Questore ad affascinare i ragazzi e a catturare la loro attenzione.

Mentre raccontava, ancora con viva commozione, alcuni delicati episodi inerenti il suo lavoro, nelle parole del dott. Ferretti traspariva la passione per il suo lavoro e per la missione di una vita, cosa che non è sfuggita ai ragazzi ed ha colpito molto la loro sensibilità.

Al termine del coinvolgente incontro, i ragazzi si sono sentiti più consapevoli dell’importanza di prevenire, nei propri comportamenti quotidiani, ogni forma di prevaricazione, bullismo e/o cyberbullismo, purtroppo molto diffusi tra gli adolescenti, atteggiamenti a rischio che, se non controllati, possono degenerare in comportamenti abituali molto più gravi e devianti da cui è opportuno prendere le distanze e che, hanno capito, occorre sempre denunciare alle forze dell’ordine.

Il Dirigente Scolastico dell’I. C. "Carovigno", prof. Salvatore Madaghiele, ha calorosamente ringraziato il dott. Ferretti per la sua grande disponibilità e per aver voluto dedicare agli alunni il suo tempo e la sua preziosa testimonianza, convinto che le sue parole ed il suo esempio resteranno a lungo in ognuno di loro.