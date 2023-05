CAROVIGNO (BR) - Mercoledì 31 maggio p.v. il Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi, dott. Antonio De Donno incontrerà, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, che hanno seguito il percorso di Educazione alla Legalità organizzato dall’associazione "Le Colonne" presso la Biblioteca Comunale "Salvatore Morelli". - Mercoledì 31 maggio p.v. il Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi, dott. Antonio De Donno incontrerà, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria, che hanno seguito il percorso di Educazione alla Legalità organizzato dall’associazione "Le Colonne" presso la Biblioteca Comunale "Salvatore Morelli".





Gli incontri hanno avuto la finalità di promuovere l’impegno collettivo verso i valori della giustizia e del rispetto delle leggi ed hanno dedicato una particolare attenzione al ricordo di tutti coloro che si sono battuti contro la criminalità organizzata e al coraggio di coloro che hanno sacrificato la loro vita nella lotta alla mafia.

Consapevole del ruolo fondamentale che la scuola deve svolgere nel diffondere tra le giovani generazioni la cultura della legalità e della cittadinanza attiva e consapevole, oltre che nell’educare all’ascolto e al rispetto delle regole per una sana e civile convivenza, in questo anno scolastico l’Istituto ha organizzato, anche per le altre classi della scuola secondaria, ulteriori importanti momenti di riflessione su questi temi.

Educare alla legalità significa infatti insegnare ad essere capaci di rispettare le regole in ogni momento della vita quotidiana, essere attivi nella partecipazione nella vita sociale e civile, riuscire a prevenire o comunque evitare atti di bullismo e cyber-bullismo, fino ad arrivare a favorire il contrasto alla criminalità organizzata.

Il 28 aprile u.s., il capitano Vito Sacchi, comandante della Compagnia di San Vito dei Normanni, ed il maresciallo maggiore Giuseppe Berardino, comandante della Stazione Carabinieri di Carovigno, hanno incontrato le classi terze, dando vita ad un costruttivo dibattito sui temi del bullismo e del cyber-bullismo. Gli stessi argomenti sono stati affrontati dalle classi prime nell’incontro con l’autore Fabio De Nunzio che ha presentato il suo libro "Sotto il segno della bilancia" e ha dialogato con centinaia di alunni (anche delle classi quinte della scuola primaria) e genitori sulle diverse forme di bullismo, cyber-bullismo, cyber-shaming e su ogni forma di violenza.

Il 4 maggio u.s., il dott. Leonzio Ferretti, vice Questore ed ex Dirigente della Direzione Investigativa Antimafia, ha incontrato le classi seconde dell’Istituto. I ragazzi si sono mostrati interessati all’incontro, partecipando e ponendo diverse domande al vice Questore che, prendendo spunto dalle loro curiosità, ha raccontato del suo lavoro e delle operazioni più importanti compiute nella sua lunga carriera di lotta alla criminalità organizzata.

Il rispetto delle regole è fondamentale anche nell’educazione stradale. Diverse classi della secondaria hanno anche partecipato al campionato regionale "La strada non è una giungla", avviato in collaborazione con Asset–Regione Puglia e l’Aci, e hanno avuto l’opportunità di prendere parte a una giornata evento sulla sicurezza stradale, che si è svolta il 24 maggio. Durante questa giornata i ragazzi hanno preso coscienza di quanto il rispetto delle norme generali previste dal Codice della Strada sia fondamentale per viaggiare sicuri in macchina, in motoveicoli, in bicicletta e per muoversi a piedi.

La scuola ringrazia tutti coloro che sono intervenuti in questo percorso e auspica che questa proficua collaborazione possa continuare nel tempo.