TARANTO - Parte dalla Puglia il primo concorso che unisce arte, sport e solidarietà. Nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, Nartist lancia Nartist ArtContest for value. I 26 Paesi che parteciperanno all'evento sportivo sono coinvolti da subito in un innovativo gioco dell'arte a favore di una nuova forma di mecenatismo per promuovere il bene comune dando valore alla meravigliosa storia che caratterizza i Popoli del Mediterraneo. Il progetto artistico è finalizzato, infatti, a una raccolta fondi a beneficio delle missioni chirurgiche di Emergenza Sorrisi, organizzazione impegnata a restituire il sorriso a chi è nato senza.





Nartist ArtContest for value è un concorso d'arte con le speciali Tele Nartist® che premia chi crea e chi colleziona l’opera. Chiunque, a fronte di un contributo di 10 euro, potrà ordinare la speciale tela dal portale store.nartist.it o ritirarla nelle attività che stanno aderendo all'iniziativa. Cittadini che, partecipando all’invito di Nartist, diventano veri e propri mecenati sostenitori del progetto di solidarietà. (https://store.nartist.it/contest/162-tela-nartist-sorrisi-for-value.html)

Chiunque può creare come artista o commissionare come talent scout la tela che parteciperà al concorso Nartist ArtContest for value. Il tema creativo è: "Mediterraneo: un sorriso che unisce i popoli", ricco di significati e spunti creativi che può essere interpretato con qualsiasi tecnica.

Tutte le opere dovranno quindi essere candidate sul portale dal talent scout proprietario e/o dall’artista. A vincere il montepremi sono entrambi, in più l’artista vincitore realizzerà un’opera in uno degli impianti sportivi di Taranto nel 2026.

Infine, i cittadini proprietari e gli artisti delle 3 opere più belle in assoluto, fra tutte le opere candidate ai diversi concorsi che saranno attivati, saranno premiati con medaglie d’oro, argento e bronzo, proprio come gli atleti. Si genera, così, un confronto anche artistico tra le culture dei 26 Paesi membri.

Nartist ArtContest for value è quindi arte come nutrimento dell’anima, come promozione di nuovi talenti e di un nuovo collezionismo, ma soprattutto come aiuto concreto ai bambini di tutto il mondo colpiti da gravi malattie al volto, da ustioni e da ferite di guerra.

I Concorsi d’arte con le Tele Nartist® saranno attivati dal 2023 al 2025 da aziende ed enti dei 26 Paesi che assoceranno le tele nella promozione e nella distribuzione del proprio prodotto o servizio.

NARTIST® è un innovativo progetto nato in Puglia, su idea di Gianfranco Nicastri. Ha permesso di unire il mondo dell’arte a quello del noprofit creando una nuova forma di mecenatismo. Società benefit, è una realtà multicanale che promuove l'arte a favore di progetti sociali, ispirata dai princìpi del mecenatismo collaborativo. Aiuta le aziende a realizzare azioni di social responsibility e gli enti a raccogliere fondi, attraverso strumenti e professionisti "art & digital specific". Gli ArtContest for value sono attivabili da chiunque desidera arricchire il proprio prodotto/brand/territorio di un valore etico, solidale e creativo. Si tratta di un contest unico in quanto, oltre a premiare un Progetto Sociale, il proprietario dell'opera vincitrice e il suo artista, riesce a creare una vera economia circolare generando benefici per tutti i partecipanti.

Emergenza Sorrisi ETS è un’organizzazione attiva in 25 Paesi del mondo, dal Medioriente all’Africa Occidentale, in cui opera bambini colpiti da gravi malattie al volto, ustioni, ferite di guerra e la Labiopalatoschisi, o labbro leporino. Grazie all’operato dei suoi medici ed infermieri volontari, Emergenza Sorrisi in 15 anni ha regalato il sorriso ad oltre 5.700 pazienti. Le malformazioni di cui soffrono non hanno solo un effetto sulla salute, ma hanno ricadute molto gravi sia sulla loro psiche che sulla loro vita sociale. Emergenza Sorrisi è anche attiva nella formazione dei medici locali per dare continuità alla propria azione.