LECCE - Questa mattina la commissione Affari Generali presieduta dal consigliere Murri Dello Diago ha sentito l’assessore ai servizi Demografici Sergio Signore insieme al dirigente del settore Paolo Rollo. Di seguito dichiarazione dell’assessore Signore: - Questa mattina la commissione Affari Generali presieduta dal consigliere Murri Dello Diago ha sentito l’assessore ai servizi Demografici Sergio Signore insieme al dirigente del settore Paolo Rollo. Di seguito dichiarazione dell’assessore Signore:





"Oggi il rilascio delle carte d’identità nel nostro Comune procede con regolarità e celerità grazie ai quattro sportelli funzionanti sui quali ‘ruotano’ sette funzionari ufficiali di anagrafe. Rilasciamo circa 80 carte d’identità al girono. La riorganizzazione del servizio, voluta dall’amministrazione e dal dirigente Rollo di concerto con la segreteria generale, ha consentito di affrontare e superare le difficoltà che abbiamo riscontrato in passato, soprattutto a causa della concentrazione di richieste che ha fatto seguito alla pandemia. Di questo lavoro eccellente ringrazio i dipendenti del settore, che nonostante le difficoltà garantiscono ai cittadini un servizio puntuale. Come è noto a seguito della sottoscrizione del Patto per la città con il Governo, l’amministrazione potrà finalmente procedere al reclutamento di nuove unità di personale destinate a potenziare gli uffici, in particolare quelli maggiormente in sofferenza come l’Anagrafe".

In relazione ai disagi manifestatisi nella giornata di venerdì, si precisa che i tecnici dei Sistemi informativi del Comune sono al lavoro per risolvere i problemi di collegamento rete che hanno fermato l’attività degli sportelli. Le attività riprenderanno regolarmente nella giornata di mercoledì 31.