GIOVINAZZO - Giovinazzo è stata scelta per girare le riprese della serie tv per Canale5 'Storie di una famiglia perbene 2' di Stefano Reali, prodotta dalla ‘11 Marzo Film’.La fortunata fiction di Mediaset, andata in onda a fine 2021, torna in Puglia e questa volta anche a Giovinazzo per le riprese della seconda serie con protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.La storia, ispirata ai romanzi della scrittrice barese Rosa Ventrella, narra l'amore tra due giovani, ostacolato dalle loro famiglie nella Bari tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, tra intrighi di famiglia e storie di criminalità. Ciak a Giovinazzo, non solo nel centro storico, a partire da fine maggio e per tutto il mese di giugno.“Una grande occasione di promozione e visibilità per la nostra città che da fine mese diventerà un set a cielo aperto” – commentano il sindaco Michele Sollecito e l’Assessore alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli - “Abbiamo lavorato da mesi per poter offrire le location e le condizioni di lavorazione migliori per la serie televisiva che rilancerà sul grande schermo l’immagine di Giovinazzo. Una crescita non soltanto in termini di ritorno di immagine e turismo, ma anche di impatti economici diretti sul nostro territorio che per oltre un mese ospiterà questa importante produzione. Per questo ringraziamo già tutti i concittadini per la collaborazione che certamente sapranno dimostrare”.