LECCE - Il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice e il Delegato ai Rapporti con le imprese e i partner strategici Amedeo Maizza hanno avviato in Rettorato una serie di incontri con le imprese per illustrare le opportunità dei "dottorati innovativi", introdotti con il decreto 117/2023 dal Ministero dell’Università e della Ricerca. - Il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice e il Delegato ai Rapporti con le imprese e i partner strategici Amedeo Maizza hanno avviato in Rettorato una serie di incontri con le imprese per illustrare le opportunità dei "dottorati innovativi", introdotti con il decreto 117/2023 dal Ministero dell’Università e della Ricerca.





«La nostra Università è destinataria di ben 176 borse di dottorato innovative in collaborazione con le imprese», spiega il Rettore Fabio Pollice, «Lo scorso anno siamo stati la terza Università in Italia come numero di borse cofinanziate da enti e imprese, ed è proprio grazie a questo risultato straordinario che siamo stati premiati con ulteriori borse. La sfida è dunque confermare e ampliare questo successo, consolidando le collaborazioni avviate e stringendone ulteriori. È un’opportunità per mettere in valore le conoscenze e le competenze dei nostri laureati e delle nostre laureate, e per puntare su innovazione e competitività di enti e imprese e, dunque, del territorio nel suo complesso».

«Il sistema economico vive, ormai da diversi anni, profondi mutamenti che hanno innalzato sensibilmente il livello di competitività con conseguenti maggiori rischi, ma anche con molte opportunità», sottolinea il professor Amedeo Maizza, «Per cogliere queste opportunità è necessaria, oltre alla capacità manageriale, anche una dotazione di conoscenza da indirizzare verso efficienti programmi di innovazione. Per tali ragioni il legame Università-imprese diventa sempre più strategico. Le imprese potranno co-finanziare i percorsi di dottorato con una somma tra 30mila e 40mila euro per borsa, a fronte della possibilità di partecipare a un percorso di ricerca condiviso del valore di 70mila euro che vedrà la presenza attiva in azienda dell’unità di ricerca che sarà selezionata. Le imprese potranno anche beneficiare di agevolazioni di natura fiscale e previdenziale».

I corsi di dottorato attivi all’Università del Salento (coordinati dai docenti indicati tra parentesi) sono i seguenti: "Filosofia: Forme e storia dei saperi filosofici" (professor Igor Agostini, e-mail: igor.agostini@unisalento.it), "Nanotecnologie" (professor Giuseppe Maruccio, e-mail: giuseppe.maruccio@unisalento.it), "Ingegneria dei materiali e delle strutture e nanotecnologie" (professoressa Carola Esposito Corcione, e-mail: carola.corcione@unisalento.it), "Scienze del patrimonio culturale" (professor Giuseppe Ceraudo, e-mail: giuseppe.ceraudo@unisalento.it), "Ingegneria dei sistemi complessi" (professor Gianpiero Colangelo, e-mail: gianpiero.colangelo@unisalento.it), "Matematica e informatica" (professoressa Angela Albanese, e-mail: angela.albanese@unisalento.it), "Scienze e tecnologie biologiche e ambientali" (professor Piero Lionello, e-mail: piero.lionello@unisalento.it), "Human and social sciences" (professor Alessandro Isoni, e-mail: alessandro.isoni@unisalento.it), "Lingue, letterature, culture e loro applicazioni" (professor Marcello Aprile, e-mail: marcello.aprile@unisalento.it), "Diritti e sostenibilità" (professor Luigi Nuzzo, e-mail: luigi.nuzzo@unisalento.it), "Fisica e nanoscienze" (professor Claudio Corianò, e-mail: claudio.corianò@unisalento.it), "Transizione digitale e sostenibilità" (professor Gianluigi Guido, e-mail gianluigi.guido@unisalento.it), "Regulation, management and law of public sector organizations" (professor Vincenzo Tondi della Mura, e-mail: vincenzo.tondidellamura@unisalento.it).

Le imprese interessate a cofinanziare le borse di studio possono scrivere, entro il 22 maggio 2023, ai coordinatori dei vari corsi di dottorato o, in caso di necessità di chiarimento o supporto, all’indirizzo e-mail master.dottorati@unisalento.it.