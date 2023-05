LECCE - Venerdì 2 giugno riaprono al pubblico le Mura Urbiche e saranno fruibili tutti i giorni fino al 30 settembre. A garantire questo servizio di apertura estiva del complesso murario sarà la società Mediafarm in collaborazione con Artwork e The Monuments People. Gli orari di apertura saranno dalle 16.45 alle 19.15 con tre turni di tour guidati con l'accompagnamento di guide specializzate che partiranno alle 17, alle 18 e alle 19. - Venerdì 2 giugno riaprono al pubblico le Mura Urbiche e saranno fruibili tutti i giorni fino al 30 settembre. A garantire questo servizio di apertura estiva del complesso murario sarà la società Mediafarm in collaborazione con Artwork e The Monuments People. Gli orari di apertura saranno dalle 16.45 alle 19.15 con tre turni di tour guidati con l'accompagnamento di guide specializzate che partiranno alle 17, alle 18 e alle 19.





Le Mura Urbiche sono il tratto superstite della cinta muraria di epoca cinquecentesca, quello nord-occidentale con il Bastione San Francesco, che sostituì quella precedente, meno fortificata, per volontà dell’imperatore Carlo V che dotando le città di più possenti opere difensive intendeva arginare le invasioni turche nella terra d’Otranto e nel resto del Sud Italia. L’incarico fu affidato all’architetto militare Gian Giacomo dell’Acaya, che si occupò anche della ricostruzione e fortificazione del Castello di Lecce.

Alle Mura si accede dall’infopoint in Via Leonardo Leo, da dove si possono raggiungere, attraverso una passerella aerea, i camminamenti lungo i bastioni che si trovano a cinque metri e mezzo d’altezza. La visita si completa nei sotterranei interni al Bastione, dove – grazie agli allestimenti multimediali – si può apprendere la storia del complesso murario. Le Mura si affacciano sul Parco dove gli archeologi di Unisalento, durante i lavori di scavo, hanno fatto importanti scoperte archeologiche, fra cui i resti di una strada romana; vi è inoltre il fossato riportato alla luce dopo che per secoli era rimasto nascosto sotto terra, proprio come l’aveva progettato Gian Giacomo dell’Acaya su indicazione dell’imperatore Carlo V, nel Cinquecento.

Il costo del ticket d'ingresso è di 5 euro, ridotto 3 euro (per bambini dai 12 anni ai 17 anni), acquistabile alla biglietteria delle Mura Urbiche. I ticket ordinari si potranno acquistare online sul portale artworkcultura.it.

Ai gruppi accompagnati da guide turistiche riconosciute dalla Regione Puglia, inoltre, sarà riservato il prezzo ridotto di 3 euro per tutti i partecipanti indipendentemente dall’età e sarà garantito l’ingresso gratuito alla guida.

Martedì 20 giugno, alle 18.30, è fissata, invece, l'apertura della mostra "Realismo Capitalista, Banksy: l'Arte in assenza di Utopie", a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, che resterà allestita, negli spazi delle Mura, fino al 30 settembre.

«Quest'estate le Mura Urbiche – dichiara l'assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo – saranno aperte tutti i giorni, di pomeriggio, con la possibilità di scoprirle attraverso tre turni di visite guidate e la novità della mostra di Banksy, che sarà di ulteriore richiamo per residenti e turisti. Quattro mesi pieni di apertura ci serviranno anche come test in vista del partenariato pubblico-privato speciale che attiveremo per la gestione continuativa del bene».