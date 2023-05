LECCE - Lavorosa, associazione di promozione sociale che ha per scopo la valorizzazione delle donne come professioniste e imprenditrici, in Associazione Temporanea d’Impresa con QUALITY SOFT di Adamo Longo, SOGED S.R.L.S, S. Lucia, Società Cooperativa Agricola, Agriturismo "Li Calizzi Arte e Natura" di Miglietta Maria Luigia e Roma Multiservizi S.R.L., ha presentato domanda di sostegno al GAL Valle della Cupa, ottenendo il finanziamento, per la realizzazione di una grande Rassegna, denominata Tipica Mediterranea; l’obiettivo è quello di realizzare azioni di sensibilizzazione e cooperazione sull’educazione alimentare e ambientale, nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali. - Lavorosa, associazione di promozione sociale che ha per scopo la valorizzazione delle donne come professioniste e imprenditrici, in Associazione Temporanea d’Impresa con QUALITY SOFT di Adamo Longo, SOGED S.R.L.S, S. Lucia, Società Cooperativa Agricola, Agriturismo "Li Calizzi Arte e Natura" di Miglietta Maria Luigia e Roma Multiservizi S.R.L., ha presentato domanda di sostegno al GAL Valle della Cupa, ottenendo il finanziamento, per la realizzazione di una grande Rassegna, denominata Tipica Mediterranea; l’obiettivo è quello di realizzare azioni di sensibilizzazione e cooperazione sull’educazione alimentare e ambientale, nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali.





La rassegna prevede la realizzazione di un concorso fotografico ed uno scolastico, di 11 Road Show, di 30 dimostrazioni sull’alimentazione consapevole e sostenibile, di 36 incontri formativi nelle scuole, di 3 show cooking con chef del Territorio, di 50 laboratori enogastronomici più 1 permanente. Sarà realizzato, inoltre, un calendario da distribuire a tutti i comuni, una guida pratica per le famiglie ed un marchio di Qualità identificherà per le imprese che aderiranno al decalogo. Il tutto si concluderà con una grande fiera, in cui esporranno le attività produttive e commerciali, al fine di creare cooperazione e sinergie nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni locali.

Venerdì 26 maggio 2023, alle ore 11.00 a Lecce presso la sala Consiliare di Palazzo dei Celestini in Via Umberto I n. 13, si terrà una conferenza stampa di presentazione alla presenza dei rappresentanti del GAL Valle della Cupa e dei GAl della provincia di Lecce, oltre ai rappresentanti e delle Autorità Locali dei Comuni di Arnesano, Cavallino, Galatina, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo e Trepuzzi. Modererà la conferenza la Dott.ssa Azzurra De Razza.