BARI - L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale della Puglia della proposta di legge intitolata “Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità” è una risposta importante al dramma della violenza e dei maltrattamenti delle persone anziane e con disabilità ospiti delle strutture sociosanitarie della Regione Puglia, che abbiamo ripetutamente denunciato e condannato.“Nel complesso valutiamo positivamente l’iniziativa ed il contenuto del disposto normativo, che risponde alle nostre costanti richieste di tutela delle persone anziane ospiti delle strutture residenziali, soprattutto per il ripetersi di indicibili atti di violenza, abuso e maltrattamento che si sono verificati all’interno di alcune strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziale in tutto il territorio pugliese, in modo particolare durante il periodo pandemico da COVID-19”, afferma la segretaria generale della UIL Pensionati Puglia, Tiziana Carella.Le tante notizie apparse sulle cronache dei giornali di episodi di violenza e soprusi ai danni di persone anziane da parte di operatori sociosanitari, hanno messo alla luce atti crudeli contro le persone nella fase più fragile della loro esistenza, in cui sono più bisognose di cura ed assistenza. “Riteniamo questa proposta di legge – prosegue Carella – un importante atto di civiltà, in favore delle persone anziane ospiti e dei loro nuclei familiari, oltre che degli operatori che se ne prendono cura, per prevenire e scongiurare abusi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. La prevenzione di atti di violenza e abusi, la formazione del personale e la possibilità di poter monitorare la qualità delle cure prestate all’interno delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani, anche attraverso l’uso di sistemi di videosorveglianza, sono strumenti che come UILP Puglia abbiamo da sempre richiesto durante i tavoli di confronto con la Regione Puglia e, finalmente oggi, attraverso l’approvazione di questa proposta di legge abbiamo una prima risposta. Continueremo a chiedere di poter esercitare funzioni di controllo e monitoraggio sulla qualità dei servizi offerti ed a verificare che il testo normativo venga applicato nella sua interezza”.