MARTINA FRANCA (TA) - Domenica 7 maggio, alle ore 21.00 presso il Piccolo Teatro Comunale "Valerio Cappelli" di Martina Franca, Antonello Costa, Annalisa Costa e il corpo di ballo andranno in scena con lo spettacolo "C'è Costa per te". La ricetta che il poliedrico comico siciliano propone nel suo nuovo spettacolo vuole essere una sorta di omaggio a Maria de Filippi, indiscussa star della TV che con il suo format incentrato sul valore dei sentimenti, da anni fa sorridere i cuori.





Antonello Costa nel suo nuovo varietà, miscelando differenti linguaggi scenici e facendo reagire la tradizione dell’avanspettacolo con una comicità più "contemporanea" porta a teatro uno show dal ritmo serrato ed incalzante in cui compone, arrangia, caratterizza, coinvolge, omaggia e dirige sketch, gag, parodie, macchiette, canzoni e balletti. Ad affiancarlo, in questo percorso di ricerca e sperimentazione, la sorella Annalisa, soubrette e coreografa, che da sempre lo accompagna con il suo corpo di ballo. Con C’è Costa per Te l’artista, fedele alla cifra che da sempre lo contraddistingue, propone senza mai eccedere, uno spettacolo armonico ed elegante, adatto a tutta la famiglia. D’altronde, come ci ricorda lo stesso Costa «io scherzo sempre, sono serio solo

Prenotazioni e Acquisto Biglietti presso il Piccolo Teatro Comunale "V. Cappelli" o sul sito Vivaticket.





Info:

0804113121 / 3284860906

www.teatropubblicopugliese.it