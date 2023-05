via Ssc Napoli fb

Ora è ufficiale: il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Agli azzurri è bastato il pareggio di Udine, perché bastava un solo punto contro l'Udinese per la certezza matematica.E il punto è arrivato grazie al gol di Osimhen con cui gli uomini di Spalletti hanno risposto a quello di Lovric.Il terzo tricolore è finalmente finito in bacheca, dando il via alla festa di un popolo che attendeva tanta gioia da 33 anni, dall'ultimo trionfo ottenuto con Diego Armando Maradona in campo.