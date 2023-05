- Proseguono gli eventi in occasione delle elezioni amministrative ad Ostuni: giovedì 4 maggio 2023 dalle ore 17:30 fino alle ore 19:45 presso l'Auditorium "L. Greco" del Liceo Scientifico "Pepe-Calamo" in via Tommaso Nobile, si terrà un confronto tra i candidati sindaco Antonella Palmisano e Angelo Pomes. L'incontro è organizzato dal "Forum della Società Civile" e "La mia casa è anche Ostuni".