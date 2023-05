- Tornano i grandi eventi di moda in Puglia, ed in particolare nella città di Ostuni: anche per l'estate del 2023, così come era successo lo scorso anno con Gucci, l'alta moda sceglie la Puglia per presentare alcune delle sue più importanti collezioni. Sarà il centro storico della Città Bianca ad ospitare, infatti, uno degli eventi della maison Dolce&Gabbana in Valle D'Itria dal 7 all'11 luglio.