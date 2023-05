La gestazione e la realizzazione di “Bohemian Rhapsody”, la canzone più emblematica dei Queen: le ricostruisce il doc “Queen: Rags to Rhapsody” in onda mercoledì 24 maggio alle 22.10 su Rai 5. Dopo gli inizi faticosi, il gruppo trova il successo con il quarto album, “A Night At The Opera”, lanciato soprattutto dal singolo Bohemian Rhapsody, una canzone formata da tre parti ben distinte che esprimono le diverse anime del gruppo: il rock duro, l’ispirazione melodica e l’orchestrazione, con un tocco di bizzarria. Il brano raggiunge un pubblico vastissimo grazie al video, forse il vero precursore del genere, e diventa in qualche modo il testamento artistico del compianto Freddie Mercury.