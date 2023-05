FASANO – In occasione del concerto di Mr Rain per il "Road to Battiti" in programma domani, sabato 27 maggio in piazza Ciaia si ricordano le aree di parcheggio consigliate. – In occasione del concerto di Mr Rain per il "Road to Battiti" in programma domani, sabato 27 maggio in piazza Ciaia si ricordano le aree di parcheggio consigliate.





Per chi proviene dalla Statale 172 (ingresso stadio, via Nazionale dei trulli) le aree di parcheggio consigliate sono quelle di piazza della Costituente, via Zanibelli e largo Palmina Martinelli.

Per chi proviene dalla statale 379 e dalla statale 16 (ingresso via Roma) si consiglia il parcheggio nell’area del ex mercato ortofrutticolo.

Si invita il pubblico a usufruire delle aree di parcheggio consigliate per garantire sicurezza e scorrimento della viabilità. Le aree individuate sono tutte in prossimità della piazza che potrà essere raggiunta comodamente e rapidamente a piedi.