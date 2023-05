Taranto, accoglienza dei turisti in città: al via tavolo di concertazione



TARANTO - Formulazione di proposte in vista dell'imminente stagione turistica, potenziamento di servizi già esistenti (a cui ne saranno aggiunti nuovi) e programmazione di iniziative capaci di accogliere al meglio chi decide di visitare la città ed il suo territorio. - Formulazione di proposte in vista dell'imminente stagione turistica, potenziamento di servizi già esistenti (a cui ne saranno aggiunti nuovi) e programmazione di iniziative capaci di accogliere al meglio chi decide di visitare la città ed il suo territorio.





Sono stati i passaggi che hanno caratterizzato il tavolo di concertazione che, svoltosi nella giornata di ieri a Palazzo del Governo, ha visto l'assessore comunale Fabrizio Manzulli (in rappresentanza del sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci) ascoltare le esigenze di alcuni operatori di quello che è un settore vitale dell'economia ionica e che punta ad un deciso rilancio facendo leva anche sull'arrivo delle navi da crociera.

Nel corso dell'incontro sono stati trattati diversi punti. Il primo è stato quello legato ai trasporti verso le località balneari, un servizio che assume grande rilievo e di cui si occuperà il CTP a partire dal 1° luglio coprendo i versanti occidentale ed orientale della provincia. L'obiettivo è quello di favorire ed indirizzare l'arrivo dei turisti, magari grazie anche all'implementazione delle corse giornaliere, così come richiesto dai rappresentanti del SIB di Taranto che, attraverso una nota ufficiale, forniranno all'azienda di trasporti indicazioni riguardo alle aree di sosta e alle tratte da seguire per raggiungere le località del Litorale. Si è anche parlato della rimodulazione di alcuni percorsi, ma questo tipo di soluzione, per la quale è stata assicurata la disponibilità delle amministrazioni comunale e provinciale, richiede una programmazione che dovrà essere messa a punto con largo anticipo.

Il prosieguo della riunione ha visto i rappresentanti di Federalberghi e Confcommercio chiedere quali iniziative sono in atto per l'accoglienza dei crocieristi (i primi sono sbarcati in città martedì scorso) e per valorizzare il Borgo ed il centro storico cittadini. Nel ribadire l'impegno dell'amministrazione Melucci nella riqualificazione del capoluogo attraverso una serie di interventi che andrà ad incidere positivamente sull'intero tessuto urbano, l'assessore Manzulli ha ricordato che "il 'sentiment' nei confronti del territorio è molto alto e che per andare incontro alle esigenze dei turisti è stata riattivata la fermata cittadina dei bus all'interno del porto proprio per consentire ai crocieristi di raggiungere le vie dello shopping o le principali attrazioni storico-culturali come il MarTa, come il Duomo o come il Castello Aragonese". Ma non solo. L'Amministrazione sta dedicando grande attenzione, ad esempio, al controllo del territorio e al trasporto pubblico con il potenziamento delle corse degli autobus, dicendosi anche pronta ad intervenire su quei servizi da migliorare, a valutare proposte e a studiare soluzioni che possano rendere la città ancor più attrattiva.