TARANTO - Sarà ancora Errica Telmo a guidare la UGL Salute di Taranto. La conferma, per acclamazione, è arrivata al termine del V Congresso Provinciale.





"La nostra è una sfida per una sanità migliore sul territorio di Taranto e della sua provincia. Impegneremo tutte le nostre energie per combattere le disuguaglianze, dare risposte agli operatori e restituire ai cittadini il diritto ad una degna assistenza" le sue parole al termine dell’assise. "La forza di Errica Telmo – ha commentato Giuseppe Mesto, Segretario Regionale UGL Salute della Puglia e componente la Segreteria Nazionale – è l’arma con cui la nostra sigla si è fortemente radicata nel territorio di Taranto come dimostra la sua costante crescita. Qui, e in tutta la regione, ci impegneremo per una sanità migliore che metta sempre al centro del suo progetto i lavoratori".