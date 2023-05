BARI - "Partirà il 23 giugno il collegamento via mare tra Manfredonia e le Isole Tremiti. È la previsione del bando per l’assegnazione del servizio finanziato dalla Regione Puglia con 450.000 euro, trasferiti alla Provincia di Foggia che si sta occupando delle procedure di gara e aggiudicazione". Così Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale"L’obiettivo - prosegue - è collegare il porto manfredoniano alle Diomedee tre volte alla settimana – venerdì, sabato e domenica, più il Ferragosto – in non più di 3 ore di navigazione e con navi capaci di accogliere più di 180 passeggeri. Il servizio terminerà il 27 agosto, fatto salvo il recupero delle corse eventualmente annullate a causa di condizioni meteo avverse; recupero che dovrà essere effettuato entro il 30 settembre. La rapidità della finalizzazione dello stanziamento è anche frutto del lavoro svolto in qualità di presidente della V Commissione e del sostegno ottenuto dal vice presidente Raffaele Piemontese, dall’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia e dal presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti. È doveroso sottolineare, anche, l’efficienza della struttura tecnica dell’Amministrazione provinciale, responsabile delle procedure attuative. L’obiettivo è migliorare ulteriormente i già positivi risultati ottenuti lo scorso anno e procedere verso l’inserimento del collegamento Manfredonia-Isole Tremiti tra quelli finanziati in via ordinaria con i fondi destinati al Trasporto Pubblico Locale, così da renderlo stabile e duraturo nel tempo, conclude Campo".