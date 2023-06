GRICIGNANO D'AVERSA – Incontro eccezionale con il grande cantante pugliese che domani 29 giugno dalle ore 11 sarà al punto vendita MD di Bitonto in viale Lazzati, per un happening imperdibile! Al Bano ha accolto l’invito del cav. Podini, presidente di MD, a visitare il punto vendita, uno dei più belli dell’insegna aperto da pochi mesi, e con l’occasione incontrare i fans in maniera simpatica e informale per foto ricordo e parlare dei suoi vini che eccezionalmente firmerà ai clienti.Il punto vendita propone infatti anche i vini dell’Azienda Vinicola Al Bano: Malvasia dai sentori floreali e fruttati perfetto da abbinare con antipasti a base di pesce e frutti di mare, e un Cabernet dal colore rosso intenso, che si presenta rotondo e persistente, perfetto l’abbinamento con piatti a base di carni rosse e selvaggina. Prodotti a poco più di 150 Km nella bella campagna di Cellino San Marco, raccontano l’amore che l’artista ha sempre dimostrato per la sua terra e per la famiglia: è al ricordo del padre, infatti, che Al Bano ha dedicato la sua produzione vinicola che sta riscuotendo un successo crescente di pubblico e di critica.“Ho deciso di firmare le bottiglie dei miei vini che i clienti MD acquisteranno domani, rendendole così un piccolo pezzo da collezione” ha affermato Al Bano. “E’ anche un modo per manifestare la mia stima per un uomo come il cav. Podini che ha fatto e sta facendo tanto per il Sud Italia da cui è partito 29 anni fa per creare un modello di insegna che oggi consente alle famiglie di tutta Italia di comprare bene, di fare come dice lui una ‘buona spesa’ “.