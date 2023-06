- Al via il Francavilla Music Festival, organizzato dall’A.Gi.Mus – Sezione di Francavilla Fontana, presieduta e diretta dal maestro Antonio Curto, in cui si esibiranno ben 280 artisti provenienti da tutta l’Italia. L’iniziativa si svolgerà in due giornate: sabato 1 luglio e domenica 2 luglio, dalle ore 19 in poi, la prima delle quali sarà dedicata esclusivamente alla Musica Classica, mentre la seconda sarà dedicata principalmente alla Musica Moderna, in entrambi i casi sia solistica che in formazioni di insieme. Ad accogliere la manifestazione le vie principali del centro storico francavillese: via Roma, Piazza Dante, Piazza Giovanni XXIII, Via Municipio e Corso Umberto, nelle quali verranno posizionate sei postazioni da concerto per le esibizioni musicali dal vivo. A ognuno dei musicisti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.