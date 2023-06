Capitolo cibo: «Evitare gli alcolici e i cibi grassi ed eccessivamente conditi. Abbondare con l'acqua, le spremute di frutta e verdura. Per abbassare la temperatura corporea è opportuno fare bagni e docce con acqua tiepida, bagnarsi viso e braccia con acqua fresca. In casi di temperature molto elevate porre un panno bagnato sulla nuca. È necessario inoltre considerare che vi sono problemi anche di notte in considerazione che caldo e umidità rendono il sonno impossibile se non si è in possesso di aria condizionata. Alcuni suggerimenti per migliorare la qualità delle nostre ore notturne prescrivono che è indispensabile far circolare l'aria spostando il letto in modo che si trovi in mezzo tra la finestra (aperta) della camera e un ventilatore. Facendo circolare l'aria, il sonno è assicurato. Utile inoltre controllare le lenzuola alla luce del fatto che in estate preferire lenzuola in tessuti naturali e dai colori molto chiari. Non dimenticare di cambiare il cuscino. Questi ultimi grandi e morbidi avvolgono maggiormente il capo e fanno sentire più caldo. Meglio optare per un cuscino di ridotte dimensioni e più consistente del solito, per dare più appoggio alla nuca. Bagnate i polsi e le tempie: se arrivate in ufficio già accaldati dopo essere stati nel traffico o nei mezzi pubblici, bagnate polsi e tempie prima di cominciare a lavorare: abbasserete la temperatura in poco tempo sentendovi subito meglio. Se invece vi ritrovate a ora di pranzo con i piedi gonfi per il caldo, approfittate della pausa per sollevare un po i piedi per favorire la circolazione» ha osservato.