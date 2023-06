TARANTO - "Un contributo di 200mila euro stanziato dalla Regione Puglia per le Pro Loco di Puglia. Si possono inoltrare i progetti dal 2 al 30 giugno, fino ad esaurimento risorse, per organizzare iniziative che si terranno dal 15 luglio al 31 dicembre" si legge in una nota a cura del consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino. - "Un contributo di 200mila euro stanziato dalla Regione Puglia per le Pro Loco di Puglia. Si possono inoltrare i progetti dal 2 al 30 giugno, fino ad esaurimento risorse, per organizzare iniziative che si terranno dal 15 luglio al 31 dicembre" si legge in una nota a cura del consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino.





"Con il Presidente Emiliano e l'Assessore al Turismo Lopane, abbiamo pensato a quest’incentivo per rafforzare la presenza delle Pro Loco perché associazioni di volontari che si impegnano per la promozione del territorio, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, per migliorare la qualità della vita di chi vi abita, per valorizzare i prodotti e le bellezze dei luoghi, organizzando manifestazioni in ambito turistico, culturale, storico, ambientale, folcloristico, gastronomico e sportivo. Per questo bando vi sarà un anticipo di liquidazione fino all’80% della spesa ammessa, previa stipula di idonea polizza fideiussoria a garanzia della realizzazione delle attività progettuali. La domanda può essere presentata da singole Pro Loco o da più Pro Loco in forma associata. Le proposte andranno inviate almeno 20 giorni prima rispetto alla data di avvio delle attività previste nel progetto stesso e comunque entro e non oltre il mese di Giugno. La percentuale di contributo abbiamo detto che è fissata con il limite massimo dell’80% della spesa complessivamente ammessa, sostenuta e rendicontata mentre per la restante parte dovrà essere coperta finanziariamente da altre fonti, pubbliche o private" si legge ancora nella nota di Cosimo Borraccino.

Per maggiori informazioni sul contributo e su come inviare il progetto, cliccare il seguente link: