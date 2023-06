TARANTO - Da lunedì 5 giugno, dalle 18.00 alle 21.00, fino a sabato 10 giugno davanti a Palazzo Archita (via D’Aquino), altro evento del MAP Festival, la rassegna di Musica Architettura e Parallelismi. Stavolta a suscitare interesse e partecipazione è "Comics", l’annunciato e attesissimo progetto di co-creazione di comunità a cura di Pasquale Qualano, professionista nazionale dell’arte del fumetto. - Da lunedì 5 giugno, dalle 18.00 alle 21.00, fino a sabato 10 giugno davanti a Palazzo Archita (via D’Aquino), altro evento del MAP Festival, la rassegna di Musica Architettura e Parallelismi. Stavolta a suscitare interesse e partecipazione è "Comics", l’annunciato e attesissimo progetto di co-creazione di comunità a cura di Pasquale Qualano, professionista nazionale dell’arte del fumetto.





Con la direzione artistica di Gloria Campaner e Piero Romano, il MAP Festival è un progetto originale dell’Orchestra della Magna Grecia, coorganizzato con il Comune di Taranto e in collaborazione con la Marina Militare Comando Marittimo Sud, l’Arcidiocesi di Taranto, le Corti di Taras, l’Ordine degli Architetti di Taranto, i Musei Civici di Bologna, Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo, la Scuola di Disegno e Illustrazione Grafite, e con il patrocinio della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, con il sostegno di: Banca BCC San Marzano di San Giuseppe, Teleperformance, Varvaglione, Comes, Baux cucine, Programma Sviluppo, Kyma, Ninfole, Five Motors.

"Comics", in programma fino a sabato 10 giugno, è un’attività realizzata in collaborazione con "Grafite – scuola di fumetto, disegno e illustrazione". Location, si diceva, il Palazzo degli Uffici di Taranto (lato via D’Aquino). Gli Allievi della Scuola Grafite, Pasquale Qualano, protagonista della performance, e i passanti che vorranno prendere parte all’azione artistica, realizzeranno insieme, la grande illustrazione della "Comunità del MAP Festival". A partire dal giorno seguente, dunque da martedì 6 giugno, replica dell’attività. Protagonisti, stavolta, i soli allievi della scuola Grafite, sempre dalle 18.00 alle 21.00, fino al 10 giugno.

Quarantasei anni, nato a Torre del Greco, Pasquale Qualano si diploma all’Istituto d’Arte di Torre del Greco (sezione "incisione pietre dure coralli e cammei"). In seguito si diploma con la qualifica di “restauratore ligneo”. La sua attività formativa prosegue come scultore nelle botteghe d’Arte sacra napoletana ed arte presepiale con le quali attualmente collabora.

Realizza character per studi americani, sculture nell’ambito del modellismo, lavora Marvel Comics (She-Hulk), realizza campagne pubblicitarie Tim. Collabora come cover artist e pin-up artist con la Moonstone e la Zenescope Enterteinment per la quale realizza alcune cover tra cui Grimm Fairy Tales. Per GG Studio disegna The ONE attualmente pubblicato anche in U.S.A.. Lavora sulla miniserie “Idolized”, prima serie supereroistica dell’ Aspen Comics, è anche copertinista di "Lady Death".

Lavora per Disney/Marvel, Dynamite Entertainment ("Pathfinder,Ash vs Army of Darkenss"), è disegnatore della serie Dejah Thoris "the Garden of Mars", Red Sonja,Bettie Page, Elvira Mistress of Dark,Vampirella, copertinista per Titan Comics di varie testate e disegnatore delle serie di "Torchwood", "Doctor Who,Robotech". Per DC Comics lavora ai progetti Harley Quinn, Batman '66, DC Bombshells, DC Bombshells United e la serie Dc Comics Vs "Vampires, All Out War".





