LECCE – Spazi verdi nelle scuole italiane dove imparare dalla natura ed educare bambini e ragazzi al rispetto dell’ambiente: continua a crescere il progetto delle Aule Natura del WWF, che da due anni Procter & Gamble - l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Oral-B, Pantene, Swiffer, ZzzQuil - sta sostenendo nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa "P&G per l’Italia", con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia. – Spazi verdi nelle scuole italiane dove imparare dalla natura ed educare bambini e ragazzi al rispetto dell’ambiente: continua a crescere il progetto delle Aule Natura del WWF, che da due anni Procter & Gamble - l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Oral-B, Pantene, Swiffer, ZzzQuil - sta sostenendo nell’ambito del programma di cittadinanza d’impresa "P&G per l’Italia", con l’obiettivo di realizzare, entro il 2024, oltre 50 Aule Natura nelle scuole di tutta Italia.





Un percorso per portare il verde agli alunni italiani che oggi ha fatto tappa a Lecce, con l’inaugurazione di un’Aula Natura presso la Direzione Didattica – 4° Circolo "Sigismondo Castromediano" in via Cantobelli.

Dopo il benvenuto della Dirigente Scolastica Tiziana Faggiano, sono intervenuti a presentare il progetto Vittorio De Vitis, Presidente WWF Salento, e Lara Marchetta, Delegato WWF Puglia. All’evento inaugurale hanno preso parte anche il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l’Assessore all’Istruzione Fabiana Cicirillo, l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci, l’Assessore alla Sicurezza Urbana Sergio Signore, l’Assessore alla Mobilità Marco De Matteis, l’Assessore allo Sport Paolo Foresio, l’Assessore all’Ambiente Angela Valli, l’Assessore all’Accessibilità Silvia Maglietta, il Provveditore agli Studi Vincenzo Melilli e il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice.

L’Aula Natura di Lecce si sviluppa su una superficie di circa 170 metri quadri e comprende uno stagno, una compostiera, un orto biologico, mangiatoie e cassette nido per gli uccelli, siepi e piante aromatiche capaci, durante la fioritura, di attirare le farfalle. Non mancano poi sedute di tronchetti in legno e panchine, una lavagna e pannelli didattici, per consentire agli insegnati di organizzare lezioni all’aperto per un maggiore coinvolgimento degli alunni. Una pompa fotovoltaica, che movimenta l’acqua dello stagno, e la fototrappola arricchiscono infine l’Aula Natura di tecnologie innovative e sostenibili. Gli oltre 500 giovani alunni avranno così modo di conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, di osservare il cambio delle stagioni, di vivere il concetto di biodiversità̀ e di diventare anche custodi di tutto questo.

La scuola è ubicata nel quartiere Leuca di Lecce, dove si intersecano alcune delle strade più trafficate della città e dove gli spazi verdi fruibili in sicurezza dai bambini sono piuttosto limitati. Tuttavia, il plesso di via Cantobelli è circondato da un’ampia area a verde, su cui sono svolte molteplici attività all’aperto. Il 4° Circolo "Sigismondo Castromediano", infatti, ha già realizzato in passato numerose iniziative su tematiche ambientali legate alla sostenibilità: il primo orto sinergico, che coinvolge anche la scuola dell’infanzia, con percorsi dedicati all’educazione alimentare e alla salute, è stato realizzato nel 2016 e da tempo la scuola collabora con il WWF del territorio, promuovendo e partecipando alle iniziative proposte presso la Foresta urbana di Lecce.

«Siamo felici di donare agli alunni del 4° Circolo "Sigismondo Castromediano" di Lecce un’Aula Natura, uno scrigno verde che li accompagnerà nei prossimi anni, coinvolgendoli su temi fondamentali come l’educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità, imprescindibili per un reale sviluppo sostenibile - ha spiegato Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia. Con l’Aula Natura di Lecce, la 33° realizzata insieme al WWF, ci avviciniamo sempre di più all’obiettivo di donare oltre 50 Aule Natura alle scuole in tutta Italia entro il 2024. Un traguardo importante per il programma di cittadinanza d’impresa "P&G per l’Italia", con cui stiamo realizzando azioni concrete nell’ambito della sostenibilità ambientale e sociale su tutto il territorio nazionale, e di cui la partnership con il WWF, la più importante mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale, rappresenta un tassello fondamentale».

«L’adozione di lezioni in ambiente aperto permette di migliorare la qualità dell’apprendimento superando quello che diversi studiosi hanno definito come vero e proprio disturbo da deficit di natura che comporta disattenzione, svogliatezza, noia, oltre ai tradizionali pericoli legati alla sedentarietà – ha detto Martina Alemanno, Responsabile Educazione WWF Italia. Crediamo molto in questo progetto che vede in Procter & Gamble Italia un sostenitore e promotore molto importante, perché riesce ad offrire il contatto con la natura ai più giovani, riqualificando spazi nelle scuole spesso degradati o inutilizzati, proponendo il loro utilizzo educativo per mettere le basi di una vera transizione ecologica e culturale. Questa è un’azione prioritaria per il WWF Italia, come anche dimostrare alle istituzioni comunali e provinciali che si può operare in questo senso».





Il Progetto Aula Natura





Lanciato dal WWF nel settembre 2020, dopo il primo lockdown, il tradizionale cortile della scuola diventa una piccola oasi di natura, una vera e propria aula all’aperto. L’Aula Natura è uno spazio con pareti fatte da siepi, bordure fiorite, cassoni per gli ortaggi, gabbie per gli insetti ed uno stagno. Una superficie "verde" di minimo 80mq che garantisce il distanziamento ottimale tra i piccoli studenti. Riproduce differenti microhabitat in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di esseri viventi, ma anche la relazione che li collega tra di loro e con noi.

Per la scelta delle Aule Natura il WWF ha seguito tra gli altri anche criteri legati a scuole particolarmente bisognose di recuperare spazi all’aperto, ubicate in zone degradate o periferiche. Le Aule Natura godono del patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP).

A due anni dal lancio del progetto sono state realizzate 33 Aule Natura in tutta Italia, per un totale di oltre 5.000 mq di giardini scolastici riqualificati (in precedenza abbandonati o in condizioni di degrado). Attualmente sono più di 11.500 i bambini delle scuole primarie che possono utilizzare le aule.





La partnership WWF - P&G





La collaborazione tra P&G Italia e WWF prevede quattro aree strategiche di intervento: educazione delle nuove generazioni, all’interno della quale P&G sosterrà il WWF nella realizzazione di oltre 50 Aule Natura entro il 2024; sostegno a progetti di riqualificazione ambientale, tramite il quale P&G insieme al WWF riqualificherà più di un milione di metri quadrati di boschi in Italia sostenendo il progetto ReNature; programmi di educazione ad un uso più consapevole e responsabile dei prodotti a casa; formazione dei manager di domani attraverso percorsi di studio creati insieme all’Istituto Europeo per lo Sviluppo Sostenibile.