- Dopo il successo di ascolti in ben tredici anni di programmazione sulle migliori TV regionali italiane, oltre che sulle piattaforme Sky e Tivusat, sono riprese in questi giorni in Puglia, a Bisceglie (BT), le registrazioni della nuova serie di "Colpa d'Alfredo TV", il talk-variety più diffuso in Italia, ideato e condotto da Alfredo Nolasco.La nuova tipologia del format, caratterizzato da musica e bellezza, con la partecipazione di numerosi personaggi dello spettacolo, comprende anche una vetrina televisiva finalizzata a promuovere i luoghi più suggestivi del Belpaese, a cominciare proprio dalla Puglia, ed in particolare il turismo, la cultura, l’arte, l’enogastronomia e la moda.Ma "Colpa d'Alfredo" è soprattutto musica di qualità, rigorosamente live, in scena sul set allestito presso il "G'H" di Bisceglie, all'indomani della "puntata zero" registrata a maggio a Riccione. Il cast dei cantanti è composto, tra gli altri, da Orlando Johnson & Barrio (Angela Ferrari, Pino Camporeale, Lilli Cocozza), Antonio Da Costa, Elena Presti, Savio Vurchio, Amelia Milella & Sister Queen, gli Allerija Capri Orchestra, Miguel Enriquez, Ivan De Carlo, Andiel, Gabriella Aruanno, Micky Sepalone, Veronica Sinigaglia Quartet, con gli arrangiamenti di musicisti affermati come Beppe Summo e Rocco Corcelli. Completano il cast il comico Umberto Sardella, Gegè Neves, Valeria Todisco e "Seba" Gramegna."Fa piacere - tiene a sottolineare Conny De Astis, produttore esecutivo del format - riportare questa grande festa della musica a casa nostra, in Puglia, sette anni dopo (nel 2016 la trasmissione è andata in onda da Trani). Ringrazio la città di Bisceglie per la partnership e per aver accolto tutto il nostro team, collaborando per la perfetta riuscita delle registrazioni. Grazie soprattutto al sindaco Angelantonio Angarano per la disponibilità e l'ospitalità. Un ringraziamento particolare ai nostri principali partner, il "G'H", location ufficiale, e la Confcommercio Bari e Bat".Dopo Riccione e Bisceglie, le riprese del talk-variety proseguiranno fino a metà agosto in altre prestigiose località turistiche italiane. Il programma andrà in onda a partire da novembre 2023 (in prime time + repliche a rotazione nell’arco delle h24) in tutta Italia, anche sulle piattaforme TV Sky e Tivùsat, oltre che in dtt su numerose emittenti regionali. Le TV pugliesi e lucane attualmente coinvolte nel progetto sono TRM Network e Teleregione.