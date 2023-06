ORIA (BR) - Il Generation Film Fest (GFF) presenta "Oria, Il Cinema nel cinema", primo tour sui Set dei film girati in città e nelle sale cine-teatrali del passato alla riscoperta di un’epoca ricca di storie e di aneddoti curiosi tratti dal docu book di prossima pubblicazione scritto dallo sceneggiatore Gino Capone. Uno straordinario evento da non perdere, un viaggio unico nel suo genere organizzato in collaborazione con l'Associazione di Promozione Turistica 72024 e il Gruppo Teatrale Mistero Salentino Group. - Il Generation Film Fest (GFF) presenta "Oria, Il Cinema nel cinema", primo tour sui Set dei film girati in città e nelle sale cine-teatrali del passato alla riscoperta di un’epoca ricca di storie e di aneddoti curiosi tratti dal docu book di prossima pubblicazione scritto dallo sceneggiatore Gino Capone. Uno straordinario evento da non perdere, un viaggio unico nel suo genere organizzato in collaborazione con l'Associazione di Promozione Turistica 72024 e il Gruppo Teatrale Mistero Salentino Group.





Il tour si terrà il 1 e il 2 luglio 2023, dalle ore 18:30, con partenza da Porta Degli Ebrei, set del film L’Uomo Nero di Sergio Rubini e terminerà in via Giacinto d’Oria, sito della quinta sala cinematografica oritana, la più piccola, ma anche protagonista di uno degli aneddoti d’epoca più significativo.

A guidare il gruppo per le vie di un Centro Storico suggestivo vi sarà Rita Labbro Francia, attrice del gruppo teatrale Ka-tet, e Giuseppe Vitale, attore del Mistero Salentino Group, che intratterranno gli appassionati raccontando trame, storie e aneddoti.

Il tour nasce per promuovere il Generation Film Fest, la rassegna cinematografica, organizzata con la direzione artistica di Nadia Carbone, che ha l'obiettivo di creare una connessione significativa tra il cinema e le nuove generazioni, offrendo un programma ricco di proiezioni, dibattiti e incontri con professionisti del settore.

Per quel che riguarda il Generation Film Fest, si terrà dal 6 al 9 luglio, sempre in Oria, nell'accogliente piazzale dell’Antoniano, con la partecipazione di ospiti di rilievo come lo scrittore regista Federico Moccia, l’attore Enrico Lo Verso, l’irresistibile performer Angelica Massera, il giovane regista Alessandro Guida e lo sceneggiatore e scrittore Gino Capone.