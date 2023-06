OSTUNI (BR) - Le celebrazioni del solstizio di giugno rappresentano, da trent’anni, l’apertura della stagione estiva che riempie le strade di Ostuni con spettacoli e cultura. - Le celebrazioni del solstizio di giugno rappresentano, da trent’anni, l’apertura della stagione estiva che riempie le strade di Ostuni con spettacoli e cultura.





La ventottesima edizione de "La Notte di San Giovanni", che si svolgerà sabato 24 giugno, dalle h.21:00, nel centro storico di Ostuni sarà organizzata dalla ditta Carmelo Grassi.

La manifestazione, sottotitolata "La luna nuova", sarà una serata-percorso che accompagnerà il pubblico a varcare il primo giorno d’estate con la riscoperta di vicoli, scenari lunari, musica, teatro ed esperienze suggestive.

A luna sorta, dalle ore 21:00 circa, il centro storico verrà animato da n.5 postazioni per spettacoli:

- musica - via Cattedrale: "Historia do Samba", con Francesca Leone & Guido Di Leone

- teatro - via Cattedrale_ "Farò filò" con Alessandro Lucci

- teatro - scale del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia meridionale - Pia spettacolo in lingua italiana e inglese

- musica - Largo Arcid Teodoro Trinchera - Abbracciante e Di Modugno

- tradizioni - Largo Arcid Teodoro Trinchera - Vincenziane

- teatro sensoriale - chiostro San Francesco - Natasha Fogu

- spettacolo musicale itinerante (villa Sandro Pertini, corso Cavour, largo Lanza, viale Oronzo Quaranta, via Petrarolo, via Cattedrale, piazza della libertà) dei Takabum

Gli spettacoli segnano un percorso che accompagna lo spettatore in una prima ed emozionante passeggiata estiva tra i vicoli del centro storico, in cui sarà possibile degustare il famoso nocino di San Giovanni delle Vincenziane di Ostuni, che da anni offrono al pubblico liquore e dolcetti nel rispetto della tradizione.

Il percorso e la serata troveranno conclusione alle h.23:30, presso piazza della Libertà, con la proiezione di una luna gigante su Palazzo San Francesco e il concerto finale della street band calabrese Takabum.

Dalle h.19:00, all’ingresso di via Cattedrale, verranno distribuite delle mappe con la legenda del percorso e delle postazioni.





SPETTACOLI:





Postazione n.1 - TEATRO SENSORIALE (dalle h.21:00)

"Incanti"

Un'immersione nei riti e nelle tradizioni legate alla notte magica di San Giovanni che affonda le sue radici nella notte dei tempi e diffusa in tantissimi paesi del mondo. Un'esperienza intima ed oracolare da non perdere.

nb. la scenografia è costituita da un grande labirinto, si entrerà nello spazio sensoriale a piccoli gruppi.





Postazione n.2 - MUSICA (dalle h.21:00)

Francesca Leone & Guido Di Leone

"Historia do Samba"

Presentazione del recente album in duo, della collaudata coppia musicale. Il jazz, proposto con la poetica e lo stile della Bossa nova e del Samba, e' la costante matrice delle loro interpretazioni. Un accattivante repertorio di brani brasiliani, completato da canzoni internazionali, proposte secondo la scuola di Joao Gilberto e di Caetano Veloso, con un sound ricco di saudade, ritmo, armonie e melodie ricercate.





Postazione n.3 - TEATRO (dalle h.21:00)

Farò Filò con Alessandro Lucci, si compone di 123 carte per 123 storie.

Le storie raccolte provengono dalla tradizione zen, storie africane, yiddish, vangeli canonici e apocrifi, nativi americani, letteratura contemporanea, invenzioni di Omozero. Le storie vengono raccontate a braccio ed il linguaggio cambia a seconda del pubblico e della situazione che si incontra.

Definiamo questo tipo di spettacolo Teatro Oracolare. Lo spettacolo può essere inserito a compendio di feste, celebrazioni o altre infinite possibilità.





Postazione n.4 - TEATRO (dalle h.21:00)

spettacolo in lingua italiana e inglese con Pia Wachter

"La Notte delle Streghe"

Stanotte è la notte delle streghe, quando tutte le streghe vanno a ballare sul Monte Block. Ma la piccola strega è troppo piccola per partecipare alla grande festa. Quando decide di andarci lo stesso, si tuffa in un avventura che non dimenticherà presto.

"Witches Night"

Tonight is Witches night, the night when all the Witches meet to dance on the magic mountain. The little witch is too young to dance with the old Witches. But when she decides to go anyway, she dives into an adventure that she won't forget so soon.





Postazione n.5 - MUSICA (dalle h.21:00)

Vince Abbracciante e Nando di Modugno

"Side By side" è l’incontro tra due eccellenze musicali che hanno condiviso numerose esperienze artistiche e si divertono a suonare alcuni dei loro brani preferiti dai repertori più disparati, in una sorta di viaggio musicale che li porta in giro per il mondo. Un incontro imperdibile, fatto di emozioni e straordinari virtuosismi, uniti alla grande sensibilità di due dei migliori strumentisti contemporanei.





Postazione itinerante (dalle h.21:30) + Postazione n.6 SPETTACOLO FINALE (dalle h.23:30)

Takabum

Collettivo di soli strumenti a fiato e percussioni che propone in strada cosi come nei clubs una miscela di suoni funk e easy, carburante di un viaggio fatto da composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani della tradizione jazzistica americana e della canzone italiana.

La band calabrese si è esibita nei maggiori festival di genere italiani e ha all’attivo collaborazioni con Brunori sas e ha prodotto un documentario per Sky arte.





ORGANIZZATORE:





La ditta Carmelo Grassi svolge dal 1989 attività nel settore della gestione di cinema, teatri e organizzazione di manifestazioni culturali.

Il suo staff, coordinato da Carmelo Grassi (ex Presidente del Teatro Pubblico Pugliese e membro del Consiglio superiore Superiore dello Spettacolo), comprende tecnici e macchinisti teatrali, personale addetto all'accoglienza e alla biglietteria, personale amministrativo, e addetti all'ufficio stampa e alla comunicazione.

La ditta è impegnata da lunghi anni per la promozione della cultura teatrale e cinematografica sul territorio pugliese e nella formazione del pubblico, con un'occhio di riguardo al pubblico più giovane e a persone con disagi psicofisici.

Oltre alla programmazione di film e spettacoli teatrali (con compagnie private e con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese) la ditta Carmelo Grassi è stata promotrice di numerose iniziative cinematografiche in collaborazione con Apulia Film Commission, organizzatrice di numerosi incontri e dibattiti con registi e attori di fama internazionale (Pupi Avati, Edoardo Winspeare, Michele Placido, Andrea Segre, Sebastiano Somma, Gianni De Blasi, Nuzzo e Di Biase e tanti altri.

La ditta gestisce attualmente del Cinema Teatro Impero, sala storica nel cuore della città di Brindisi con capienza 965 sedute, e il Cinema Teatro Comunale di Mesagne, teatro cittadino con 250 sedute.